Путин поздравил Вяльбе с 55-летием: «Ваши блистательные успехи и плодотворная деятельность служат примером трудолюбия, целеустремленности, преданности избранному делу»

Теги лыжные гонки Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Владимир Путин поздравил Елену Вяльбе с юбилеем.

Сегодня трехкратной олимпийской чемпионке, главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) исполняется 55 лет.

«Уважаемая Елена Валерьевна!

Примите поздравления с юбилейным Днем рождения.

Вы вписали яркие, незабываемые страницы в летопись спорта высших достижений – завоевали награды самых престижных международных соревнований, стали трехкратной олимпийской чемпионкой.

Ваши блистательные успехи, плодотворная тренерская, наставническая, общественная деятельность, работа на ответственном посту президента Федерации лыжных гонок России служат достойным примером трудолюбия, целеустремленности, преданности избранному делу.

Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»

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9 комментариев

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Yndestad
"А какой у вас длинный и мягкий язык - просто сказка" - добавил дед
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Ебздрогыч
А главное - вы так сильно и искренне меня любите и поддерживаете, продолжайте в том же духе, добавил гарант
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Ярик01
Ответ Назар Игорь
Губер повесился от зависти.
Как будто администрация президента не поздравит лицо митингов во славу Вождя - Дмитрия Губерниева через два года с 50летием.
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Назар Игорь
Губер повесился от зависти.
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Орыс-орыс онбаган
это она столько только на поздравление такое нализала?)
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expertmer2020
В поздравлении совсем нет политики - это индикатор чего-то.
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Ковид 07.10.52
Продолжайте лизать по Шевчуку и я вас поздравлю с 80-ти летием....
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C_l
Ответ Yndestad
"А какой у вас длинный и мягкий язык - просто сказка" - добавил дед
И влажный ещё)
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