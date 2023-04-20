Путин поздравил Вяльбе с 55-летием: «Ваши блистательные успехи и плодотворная деятельность служат примером трудолюбия, целеустремленности, преданности избранному делу»

Владимир Путин поздравил Елену Вяльбе с юбилеем.

Сегодня трехкратной олимпийской чемпионке, главе Федерации лыжных гонок России ( ) исполняется 55 лет.

«Уважаемая Елена Валерьевна!

Примите поздравления с юбилейным Днем рождения.

Вы вписали яркие, незабываемые страницы в летопись спорта высших достижений – завоевали награды самых престижных международных соревнований, стали трехкратной олимпийской чемпионкой.

Ваши блистательные успехи, плодотворная тренерская, наставническая, общественная деятельность, работа на ответственном посту президента Федерации лыжных гонок России служат достойным примером трудолюбия, целеустремленности, преданности избранному делу.

Желаю Вам здоровья и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»