Егор Сорин: «Уход Ретивых обсуждался еще летом. Тогда уже у меня были мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки в моей группе»

Тренер Егор Сорин высказался об уходе Глеба Ретивых из его группы.

– Стал ли неожиданностью уход ?

– Для меня это не стало неожиданностью. Обсуждение ухода было еще летом, но тогда решили доработать сезон, посмотреть, что из этого получится. Тогда уже были у меня мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки у меня в группе, – сказал .