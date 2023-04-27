Егор Сорин: «Уход Ретивых обсуждался еще летом. Тогда уже у меня были мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки в моей группе»
Тренер Егор Сорин высказался об уходе Глеба Ретивых из его группы.
– Стал ли неожиданностью уход Глеба?
– Для меня это не стало неожиданностью. Обсуждение ухода было еще летом, но тогда решили доработать сезон, посмотреть, что из этого получится. Тогда уже были у меня мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки у меня в группе, – сказал Сорин.
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