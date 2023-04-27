Егор Сорин: «Уход Ретивых обсуждался еще летом. Тогда уже у меня были мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки в моей группе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Глеб Ретивых Лыжи

Тренер Егор Сорин высказался об уходе Глеба Ретивых из его группы.

– Стал ли неожиданностью уход Глеба?

– Для меня это не стало неожиданностью. Обсуждение ухода было еще летом, но тогда решили доработать сезон, посмотреть, что из этого получится. Тогда уже были у меня мысли, что, наверное, Глебу не совсем подходят тренировки у меня в группе, – сказал Сорин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий