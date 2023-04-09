Маркус Крамер: «Для Устюгова возможно принять участие в Олимпиаде-2026 и добиться там хороших результатов. Я бы очень хотел этого»
Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов может добиться результатов на Олимпиаде-2026
«Сергей хорошо тренировался в прошлом сезоне, с хорошей мотивацией и хорошим качеством. Его результаты были хорошими, и, в частности, чемпионат России был очень успешным для него.
Конечно, для него возможно принять участие и в Олимпиаде 2026 года и добиться там очень хороших результатов. Я бы очень хотел этого для него!» – сказал тренер.
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