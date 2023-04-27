Елена Вяльбе: «Устюгов гораздо сильнее, чем в 2017 году – не физически, а морально. Стержень он показывает»

Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов точно продолжит соревноваться в следующем сезоне.

– Ожидали от Устюгова такого сезона?

– Мы с не раз разговаривали. В позапрошлом году ему говорила: «Не старайся рваться на все этапы Кубка мира, бегай точечно, с твоими проблемами со здоровьем, спиной, не надо рвать из жилы».

Человек, когда выходит на старт, не может по‑другому. Сейчас он нашел не золотую середину, а то, что ему нужно. Он сам как никогда себя почувствовал.

Когда я ехала сюда, мы разговаривали по телефону. Вопросов о том, легко ли вы отпустите меня из спорта, не было, мы говорили совсем о другом. Он 100% будет готовиться и в следующем сезоне будет выступать.

– Устюгов гораздо сильнее, чем тот, который был в 2017 году?

– Думаю, не физически, а морально. Стержень он показывает. Там он был на легкой эйфории – молодой спортсмен, который только пришел, талантливый, все получается, никакого бремени нет, – сказала .

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова