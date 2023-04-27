Елена Вяльбе: «Устюгов гораздо сильнее, чем в 2017 году – не физически, а морально. Стержень он показывает»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжи

Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов точно продолжит соревноваться в следующем сезоне.

– Ожидали от Устюгова такого сезона?

– Мы с Сергеем не раз разговаривали. В позапрошлом году ему говорила: «Не старайся рваться на все этапы Кубка мира, бегай точечно, с твоими проблемами со здоровьем, спиной, не надо рвать из жилы».

Человек, когда выходит на старт, не может по‑другому. Сейчас он нашел не золотую середину, а то, что ему нужно. Он сам как никогда себя почувствовал.

Когда я ехала сюда, мы разговаривали по телефону. Вопросов о том, легко ли вы отпустите меня из спорта, не было, мы говорили совсем о другом. Он 100% будет готовиться и в следующем сезоне будет выступать.

– Устюгов гораздо сильнее, чем тот, который был в 2017 году?

– Думаю, не физически, а морально. Стержень он показывает. Там он был на легкой эйфории – молодой спортсмен, который только пришел, талантливый, все получается, никакого бремени нет, – сказала Вяльбе

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Даже Вяльбе советует Сергею не рвать жилы и выбирать этапы. Но только местный Щеглот не доволен и требует максимального участия во всех гонках.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Обнадёживает. Всё-таки от спортсменов уровня Устюгова при адекватных требованиях и создании благоприятных условий, вполне можно ожидать результатов на ГС сопоставимых с результатами Олссона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ого. Это что-то новенькое. Неужели на какие-то уступки пойдёт Сергею а не будет требовать всего и везде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Елен Валерьевна похвалила Сергея!!! уже прогресс. И главное поняли что Серёга индивидум, сам чувствует свой организм и что и когда ему надо делать. В этом сезоне он порадовал нас своей формой и настроем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vonaburt
Всем нам наш президент на долгие годы показал свой стержень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Ответ Щеглот
ну вообще это называется блат. Приходи раз в месяц, поработай денек, потом еще разок приди в конце месяца за получкой.
Давай разберёмся. По факту на ключевых стартах Сергей победил. Глава федерации / это ключевой заказчик его труда согласна с таким подходом. В чем проблема? Если ты как инженер будешь приходить на работу на один день и глава предприятия будет доволен твоим результатом - в чем проблема? Понятно, что у тебя личная неприязнь. Но по факту. По пришлому сезону. Какие к нему вопросы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Ответ Щеглот
Опять она про спину. Сереженька ей видать отдельно про спину вчехляет. Персонально. На ушко. У Сережи ломался палец, тек бачок, болела нога, плечо, ковид с осложнениями. Но чтобы спина? Не припоминаю такого. Скиньте кто нибудь ссылку, где у него со спиной нехорошо, может я не прав? Может меня память подводит?
Бачок течёт у тех экспертов, которые рассказывают, что спортсмены тренируются в первой пульсовой зоне 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий