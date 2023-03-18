Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Червоткин, Устюгов, Спицов, Якимушкин, Мальцев, Коростелев, Семиков пробегут скиатлон
19 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской скиатлон.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
Скиатлон, 30 км
Начало – 10:30 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
3. Илья Семиков
4. Денис Спицов
6. Андрей Мельниченко
7. Антон Тимашов
8. Артем Мальцев
9. Евгений Белов
10. Сергей Ардашев
11. Савелий Коростелев
12. Андрей Ларьков
13. Александр Гребенько
14. Сергей Устюгов
15. Иван Горбунов
16. Дмитрий Жуль
17. Александр Ившин
18. Андрей Собакарев...
32. Алексей Виценко...
37. Владислав Вечканов...
52. Кирилл Киливнюк
53. Андрей Краснов
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени
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