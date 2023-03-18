Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Червоткин, Устюгов, Спицов, Якимушкин, Мальцев, Коростелев, Семиков пробегут скиатлон

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России скиатлон Евгений Белов Алексей Виценко Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Владислав Вечканов Андрей Собакарев Кирилл Киливнюк Сергей Ардашев Александр Гребенько Андрей Краснов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

19 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской скиатлон.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Скиатлон, 30 км

Начало – 10:30 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Алексей Червоткин

3. Илья Семиков

4. Денис Спицов

5. Иван Якимушкин

6. Андрей Мельниченко

7. Антон Тимашов

8. Артем Мальцев

9. Евгений Белов

10. Сергей Ардашев

11. Савелий Коростелев

12. Андрей Ларьков

13. Александр Гребенько

14. Сергей Устюгов

15. Иван Горбунов

16. Дмитрий Жуль

17. Александр Ившин

18. Андрей Собакарев...

32. Алексей Виценко...

37. Владислав Вечканов...

52. Кирилл Киливнюк

53. Андрей Краснов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

4 комментария

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закрыт по беспределу
Ответ Сергей Риде
Червоткин сейчас набрал приличную форму.
Интересно, будет ли пытаться дëрнуть со старта.
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Сергей Риде
Червоткин сейчас набрал приличную форму.
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F242
Если СанСаныч действительно не готов на 100 процентов, то завтра нас ожидает завтрак у хищного Лося.
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0
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imaxim
Высокой скорости Сергею Устюгову
+2
0
+2
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