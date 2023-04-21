Виктор Майгуров: «Грухвина – одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон»
Виктор Майгуров прокомментировал переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.
Сегодня исполком Союза биатлонистов России (СБР) утвердил проект расширенного списка кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.
«Исполком утвердил расширенный список 48 кандидатов в мужскую и женскую сборные команды страны по биатлону. Четыре человека – Александр Логинов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Анна Грухвина – включены в список по решению тренерского совета СБР, остальные – на основании спортивных результатов, показанных в сезоне-2022/23.
Анна Грухвина – одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон.
На централизованную подготовку из этого списка попадут 32 человека, 16 останутся в ближайшем резерве», – сказал глава СБР.
Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону
Это ставки и материальное обеспечение на уровне основной сборной или "вы там потренируйтесь где-нибудь, а мы за вами понаблюдаем"?