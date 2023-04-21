Виктор Майгуров: «Грухвина – одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Елена Вяльбе Александр Логинов Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова переходы Анна Грухвина Биатлон

Виктор Майгуров прокомментировал переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

Сегодня исполком Союза биатлонистов России (СБР) утвердил проект расширенного списка кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

«Исполком утвердил расширенный список 48 кандидатов в мужскую и женскую сборные команды страны по биатлону. Четыре человека – Александр Логинов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Анна Грухвина – включены в список по решению тренерского совета СБР, остальные – на основании спортивных результатов, показанных в сезоне-2022/23.

Анна Грухвина – одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон.

На централизованную подготовку из этого списка попадут 32 человека, 16 останутся в ближайшем резерве», – сказал глава СБР.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Грухвина не выдержала бегать рядом с Непряевой и Терентьевым…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2533ПВ
Ответ Утконос Никифорович
Миронову выкинули за место какой-то лыжницы. Позорище
Миронова и так не проходит по рейтингу СБР.А по решению тренеров есть более достойные кандидаты.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khinskiy
А что значит "ближайший резерв"?
Это ставки и материальное обеспечение на уровне основной сборной или "вы там потренируйтесь где-нибудь, а мы за вами понаблюдаем"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий