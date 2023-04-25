Рете о словах Клэбо: «Я всегда считал справедливым, что в нашей федерации к кому-то относятся по-другому. С его послужным списком разумно, что у него были привилегии»

Норвежские лыжники ответили на слова Йоханнеса Клэбо об особом отношении к нему в сборной.

Ранее Клэбо, комментируя отказ от места в сборной Норвегии на сезон-2023/24, заявил: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю и которое они считают неприемлемым».

Эвен Нортуг: «Я ни о чем подобном не слышал, и жаль, если он столкнулся с этим. Так как считаю, что он заслужил особое отношение к себе. Он абсолютный лидер на трассе и тот, кто привлекает спонсоров в федерацию».

Симен Хегстад Крюгер: «Не знаю, имел ли он (Клэбо) в виду спортсменов или кого-то еще. На мой взгляд, крайне важно, чтобы вы тренировались так, как считаете нужным, независимо от того, находитесь вы в команде или нет. В ином случае ситуация будет напряженной».

Шюр Рете: «Я всегда считал справедливым, что в нашей федерации к кому-то относятся по-другому. Это всегда было честным разделением. Вполне закономерно, что лыжник, одержавший бесчисленное множество побед, должен что-нибудь получать взамен. С его послужным списком вполне разумно, что у него были некоторые привилегии».