Рете о словах Клэбо: «Я всегда считал справедливым, что в нашей федерации к кому-то относятся по-другому. С его послужным списком разумно, что у него были привилегии»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Норвежские лыжники ответили на слова Йоханнеса Клэбо об особом отношении к нему в сборной.

Ранее Клэбо, комментируя отказ от места в сборной Норвегии на сезон-2023/24, заявил: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю и которое они считают неприемлемым».

Эвен Нортуг: «Я ни о чем подобном не слышал, и жаль, если он столкнулся с этим. Так как считаю, что он заслужил особое отношение к себе. Он абсолютный лидер на трассе и тот, кто привлекает спонсоров в федерацию».

Симен Хегстад Крюгер: «Не знаю, имел ли он (Клэбо) в виду спортсменов или кого-то еще. На мой взгляд, крайне важно, чтобы вы тренировались так, как считаете нужным, независимо от того, находитесь вы в команде или нет. В ином случае ситуация будет напряженной».

Шюр Рете: «Я всегда считал справедливым, что в нашей федерации к кому-то относятся по-другому. Это всегда было честным разделением. Вполне закономерно, что лыжник, одержавший бесчисленное множество побед, должен что-нибудь получать взамен. С его послужным списком вполне разумно, что у него были некоторые привилегии».

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