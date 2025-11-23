  • Спортс


Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й

Рею Кобаяси победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере.

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS140

1. Рею Кобаяси (Япония) – 290,5 балла (138,0 м + 139,5 м)

2. Домен Превц (Словения) – 287,3 (140,0 м + 139,0 м)

3. Феликс Хоффман (Германия) – 286,2 (139,0 м + 138,0 м)

4. Филипп Раймунд (Германия) – 285,4 (134,5 м + 137,5 м)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 282,7 (135,5 м + 135,0 м)

6. Анже Ланишек (Словения) – 280,2 (138,5 м + 135,0 м)

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 271,4 (129,5 м + 137,5 м)

8. Ян Херль (Австрия) – 268,0 (136,5 м + 129,0 м)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Рею Кобаяси
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
результаты
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Филипп Раймунд
прыжки с трамплина
logoДомен Превц
Даниэль Чофениг
Анже Ланишек
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Ян Херль
logoКубок мира
Феликс Хоффман
