Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й

Рею Кобаяси победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере.

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Прыжки с трамплина Кубок мира Лиллехаммер, Норвегия Мужчины HS140 1. Рею Кобаяси (Япония) – 290,5 балла (138,0 м + 139,5 м) 2. Домен Превц (Словения) – 287,3 (140,0 м + 139,0 м) 3. Феликс Хоффман (Германия) – 286,2 (139,0 м + 138,0 м) 4. Филипп Раймунд (Германия) – 285,4 (134,5 м + 137,5 м) 5. Штефан Крафт (Австрия) – 282,7 (135,5 м + 135,0 м) 6. Анже Ланишек (Словения) – 280,2 (138,5 м + 135,0 м) 7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 271,4 (129,5 м + 137,5 м) 8. Ян Херль (Австрия) – 268,0 (136,5 м + 129,0 м)