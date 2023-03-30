Лыжи. Чемпионат Норвегии. Меллинг и Шистад, Бюварп и Клэбо победили в командных спринтах
На чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли командные спринты.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Толга
29 марта
Командный спринт, свободный стиль
Женщины
1. Мария Меллинг – Кристине Ставос Шистад
2. Ханне Виберг Рофстад – Юлие Мире
3. Элена Рисе Юнсен – Хедда Амундсен
Мужчины
1. Мартин Юлиан Бюварп – Йоханнес Клэбо
2. Николай Холмбу – Синдре Бьорнестад Скар
3. Хокун Сконес – Эвен Нортуг
За два года ещё лучше будет.
Хотя, там могут уже и 7,5км сделать.