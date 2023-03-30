Лыжи. Чемпионат Норвегии. Меллинг и Шистад, Бюварп и Клэбо победили в командных спринтах

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На чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли командные спринты.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Толга

29 марта

Командный спринт, свободный стиль

Женщины

1. Мария Меллинг – Кристине Ставос Шистад

2. Ханне Виберг Рофстад – Юлие Мире

3. Элена Рисе Юнсен – Хедда Амундсен

Мужчины

1. Мартин Юлиан Бюварп – Йоханнес Клэбо

2. Николай Холмбу – Синдре Бьорнестад Скар

3. Хокун Сконес – Эвен Нортуг

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7 комментариев

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SkierNSK
Ответ gerr_max
Ну вот. Неплохо. За два года ещё лучше будет.
Это большой риск - если добавит на дистанции начнутся обвинения от Бородавко 🤣
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gerr_max
Ответ SkierNSK
Уже закончилась разделка 5 км классикой. Шистад шестая в 32 секундах от Скаанес.
Ну вот. Неплохо.

За два года ещё лучше будет.
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Ей надо пробовать и на дистанции. За два года до ЧМ вполне можно натренировать 5км для эстафеты хотя бы. Хотя, там могут уже и 7,5км сделать.
Уже закончилась разделка 5 км классикой. Шистад шестая в 32 секундах от Скаанес.
0
0
0
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gerr_max
Ей надо пробовать и на дистанции. За два года до ЧМ вполне можно натренировать 5км для эстафеты хотя бы.

Хотя, там могут уже и 7,5км сделать.
0
0
0
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SkierNSK
Ответ heivani
Считаете,применение примолюта вкупе с этинилэстрадиолом способствал ее росту?
Скорее похоже на намёк на применение ещё и гормонов роста😅
+1
-1
0
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heivani
Ответ expertmer2020
Шистад растёт
Считаете,применение примолюта вкупе с этинилэстрадиолом способствал ее росту?
0
-1
-1
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expertmer2020
Шистад растёт
+1
-2
-1
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