Лыжи. Чемпионат Норвегии. Сконес и Клэбо выиграли классические «разделки», Крюгер – 2-й, Тириль Венг – 3-я

На чемпионате Норвегии по лыжам прошли классические гонки с раздельного старта.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Толга

5 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Марте Сконес – 14.15,7

2. – 16,4

3. – 17,3

4. Милла Андреассен – 18,0

5. Берит Могстад – 32,8

6. Шистад – 32,8...

9. Остберг – 35,3...

11. Рангхиль Хага – 37,5

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. – 25.47,5

2. Симен Хегстад Крюгер – 25,7

3. Микаэль Гуннюльфсен – 37,6

4. Ховард Мусебю – 48,3

5. Даниэль Сток – 49,2

6. Ивер Тильхейм Андерсен – 49,9...

9. Синдре Бьорнестад Скар – 57,3...

15. Мартин Левстрем Ниенге – 1.12,5