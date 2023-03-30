Лыжи. Чемпионат Норвегии. Сконес и Клэбо выиграли классические «разделки», Крюгер – 2-й, Тириль Венг – 3-я

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен чемпионат Норвегии Ингвильд Флюгстад Остберг Синдре Бьорнестад Скар Рагнхиль Хага Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Даниэль Сток Тириль Венг Кристине Ставос Шистад Ховард Мусебю Микаэль Гуннюльфсен Маргрете Бергане Ивер Тильхейм Андерсен Марте Сконес Милла Андреассен Лыжи

На чемпионате Норвегии по лыжам прошли классические гонки с раздельного старта.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Толга

5 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Марте Сконес – 14.15,7

2. Маргрете Бергане – 16,4

3. Тириль Венг – 17,3

4. Милла Андреассен – 18,0

5. Берит Могстад – 32,8

6. Кристине Ставос Шистад – 32,8...

9. Ингвильд Флюгстад Остберг – 35,3...

11. Рангхиль Хага – 37,5

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо – 25.47,5

2. Симен Хегстад Крюгер – 25,7

3. Микаэль Гуннюльфсен – 37,6

4. Ховард Мусебю – 48,3

5. Даниэль Сток – 49,2

6. Ивер Тильхейм Андерсен – 49,9...

9. Синдре Бьорнестад Скар – 57,3...

15. Мартин Левстрем Ниенге – 1.12,5

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerr_max
Ответ ParovozovArkadij
Давно уже напрашивается расширение кубкового сезона. Многие спортсмены без особых проблем бегут и программу КМ, и предсезонные соревнования, и национальные чемпионаты. То же касается и биатлона.
Вот в июле-августе в Австралии и Новой Зеландии проводится местный континентальный кубок FIS

Интересно, в прошлом году там была гонка на 42км и бежали её Диггинз с Керн.

Ещё в сентябре в Южной Америке идёт местный континентальный кубок

Было бы интересно начать КМ в июле-августе в Австралии и Новой Зеландии, а потом в Южной Америке в сентября. А дальше уже пауза до конца ноября, до старта основной части сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParovozovArkadij
Давно уже напрашивается расширение кубкового сезона. Многие спортсмены без особых проблем бегут и программу КМ, и предсезонные соревнования, и национальные чемпионаты.
То же касается и биатлона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DelNord
Ответ Матвей Суицидин
Это типа ирония на счет отставания Крюгера с разделке? А результат Ниенге не смущает? А ведь именно его на марафон поставили вместо Крюгера.
Да, сейчас уже все эти разговоры ни о чем. "Дорого яичко к Христову дню". То есть, результаты надо показывать на отборе и дистанциях, на которые отобрался. Остальное к делу отношения не имеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Йенс Мустерманн
Крюгер должен был бежать марафон в Планице. Ух как бы он там натягивал и раздавал (с)
Это типа ирония на счет отставания Крюгера с разделке? А результат Ниенге не смущает? А ведь именно его на марафон поставили вместо Крюгера.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Крюгер должен был бежать марафон в Планице. Ух как бы он там натягивал и раздавал (с)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adamsmith
Ну вот, Миллу мы уже в следующем сезоне увидим на КМ. Алина пока попылит на КР. А хотелось бы посмотреть на битву двух терез.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий