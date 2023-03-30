Лыжи. Чемпионат Норвегии. Сконес и Клэбо выиграли классические «разделки», Крюгер – 2-й, Тириль Венг – 3-я
На чемпионате Норвегии по лыжам прошли классические гонки с раздельного старта.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Толга
5 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Марте Сконес – 14.15,7
2. Маргрете Бергане – 16,4
3. Тириль Венг – 17,3
4. Милла Андреассен – 18,0
5. Берит Могстад – 32,8
6. Кристине Ставос Шистад – 32,8...
9. Ингвильд Флюгстад Остберг – 35,3...
11. Рангхиль Хага – 37,5
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо – 25.47,5
2. Симен Хегстад Крюгер – 25,7
3. Микаэль Гуннюльфсен – 37,6
4. Ховард Мусебю – 48,3
5. Даниэль Сток – 49,2
6. Ивер Тильхейм Андерсен – 49,9...
9. Синдре Бьорнестад Скар – 57,3...
15. Мартин Левстрем Ниенге – 1.12,5
Интересно, в прошлом году там была гонка на 42км и бежали её Диггинз с Керн.
Ещё в сентябре в Южной Америке идёт местный континентальный кубок
Было бы интересно начать КМ в июле-августе в Австралии и Новой Зеландии, а потом в Южной Америке в сентября. А дальше уже пауза до конца ноября, до старта основной части сезона.
То же касается и биатлона.