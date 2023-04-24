Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев

Ушел из жизни бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев, ему был 81 год.

«Да, вчера вечером скончался. Причину не знаю. Сообщила дочь», – сказала действующий президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Акентьев – семикратный чемпион СССР, участник Олимпиады-1968 в Гренобле (лучшие результаты: 4-е место в эстафете и 10-е – на 30 км).

После спортивной карьеры Акентьев был главным тренером сборных СССР и России по лыжным гонкам. В 1979-м был избран вице-президентом Международной федерации лыжных видов ( ) и занимал эту должность 26 лет. В 2006-м Акентьев стал почетным вице-президентом организации. С 1996 по 2004 занимал пост главы Федерации лыжных гонок России.