Юрий Бородавко: «FIS, может быть, и вернет россиян в ближайшем будущем. Но политики могут вмешаться и ограничить наше передвижение в других странах»

считает, что политики могут помешать российским лыжникам вернуться на международную арену.

Сборная России допущена под своим флагом на чемпионат мира по боксу среди женщин, который проходит в Индии. Международная федерация фехтования также объявила, что допускает россиян.

– Как думаете, FIS последует этим примерам в ближайшем будущем?

– Насколько я слышал, с фехтованием не все так однозначно. Страны начинают отказываться проводить соревнования с участием российских спортсменов, вмешивается политика, выставляют препятствия в визовых вопросах.

Конечно, мы надеемся, что и нас допустят. FIS, может быть, и вернет нас в ближайшем будущем, но точно так же могут вмешаться политики и ограничить наше передвижение в других странах.

Елена Валерьевна Вяльбе (глава ) постоянно на связи с руководством FIS, обсуждает с ними всевозможные вопросы. Надеемся, что в мае на совете наступит ясность по нашему выступлению в следующем сезоне на этапах Кубка мира, – сказал Бородавко.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?