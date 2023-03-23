Юрий Бородавко: «FIS, может быть, и вернет россиян в ближайшем будущем. Но политики могут вмешаться и ограничить наше передвижение в других странах»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко ФЛГР FIS Елена Вяльбе Политика Лыжи

Юрий Бородавко считает, что политики могут помешать российским лыжникам вернуться на международную арену.

Сборная России допущена под своим флагом на чемпионат мира по боксу среди женщин, который проходит в Индии. Международная федерация фехтования также объявила, что допускает россиян.

– Как думаете, FIS последует этим примерам в ближайшем будущем?

– Насколько я слышал, с фехтованием не все так однозначно. Страны начинают отказываться проводить соревнования с участием российских спортсменов, вмешивается политика, выставляют препятствия в визовых вопросах.

Конечно, мы надеемся, что и нас допустят. FIS, может быть, и вернет нас в ближайшем будущем, но точно так же могут вмешаться политики и ограничить наше передвижение в других странах.

Елена Валерьевна Вяльбе (глава ФЛГР) постоянно на связи с руководством FIS, обсуждает с ними всевозможные вопросы. Надеемся, что в мае на совете FIS наступит ясность по нашему выступлению в следующем сезоне на этапах Кубка мира, – сказал Бородавко.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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3 комментария

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Олег Кузнецов
Ответ Матвей Суицидин
Путинги - это зло, но объективно, разве есть выбор у, грубо говоря, бюджетников? Тебе присылают приглашение: приходите, будем вас чествовать в Лужниках. Что они скажут, идите в пень, мы против операции? После этого не то что КМ не светит, но и вообще лыжи на швейную машинку придется сменить.
Выбор есть всегда, но обласканные властью спортсмены и функционеры не готовы сделать даже маленький шаг. Именно поэтому их не жалко.
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Матвей Суицидин
Ответ Олег Кузнецов
На путинги ходите чаще и как Вяльбе или Степанова, поддерживайте амбиции нынешней власти и вообще не будет у вас международных стартов....Вас уже даже не жалко.
Путинги - это зло, но объективно, разве есть выбор у, грубо говоря, бюджетников? Тебе присылают приглашение: приходите, будем вас чествовать в Лужниках. Что они скажут, идите в пень, мы против операции? После этого не то что КМ не светит, но и вообще лыжи на швейную машинку придется сменить.
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Олег Кузнецов
На путинги ходите чаще и как Вяльбе или Степанова, поддерживайте амбиции нынешней власти и вообще не будет у вас международных стартов....Вас уже даже не жалко.
+2
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