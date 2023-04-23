Норвежская федерация лыж может изменить правило, которое запрещает спортсменам участие в Кубке мира, если те отказались от места в сборной

Федерация лыжного спорта Норвегии оценила отказ Йоханнеса Клэбо от места в сборной.

Сегодня лыжник объявил, что будет готовиться к сезону вне национальной команды. Но, согласно действующим правилам, такие спортсмены не могут участвовать в гонках Кубка мира.

«Прошлой зимой руководство Федерации лыжного спорта Норвегии неоднократно заявляло: на наш взгляд, есть основания провести оценку – должна ли лыжная федерация изменить действующее правило, где сказано, что спортсменам нужно получить место в национальной команде, если они хотят участвовать в Кубке мира и чемпионате мира.

Это будет обсуждаться на следующем заседании нашего правления», – сообщили в федерации.

«Мы надеемся и верим, что они поменяют это (правило), а я смогу поехать на Кубок мира в следующем сезоне, если буду достаточно хорош для участия в соревнованиях», – отметил сам Клэбо.

Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»