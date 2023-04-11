Вероника Степанова: «Даже если найдется российский лыжник, который согласится на условия МОК, на соревнованиях он будет абсолютным статистом»
Вероника Степанова объяснила, почему российским лыжникам не стоит менять гражданство.
«Маркус Крамер (бывший тренер нашей сборной, а теперь итальянской) сказал мне в прошлом году, что лыжник мирового класса, если она или он хочет что-то выиграть и не может опереться на свою национальную федерацию, должен найти примерно 200 тысяч евро в год.
Еще раз – если тренироваться по большей части индивидуально. И это минимальные условия. Теннисисткам их «группы поддержки» гораздо дороже обходятся – но и играют они почти круглый год, в отличие от нас. Самые богатые лыжные федерации – норвежская, немецкая, шведская – могут обеспечить очень приличные условия, но точно не те, что у Йоханнеса [Клэбо].
Вот потому Йоханнес и побеждает так, как он побеждает. Есть разные теории относительно его успехов, но мне кажется, что все дело в качественном обеспечении подготовки. И тут я не совсем права – «качественное» – это у нас, других норвежцев или немцев, условно. У Йоханнеса – «ультра-премиум». Вспомните об этом, пересматривая гонки, где наши его обыгрывают!
Понимаете, к чему я клоню? Даже если найдется российский лыжник (биатлонист, конькобежец, двоеборец и т. д.), который согласится на условия МОК, на самих соревнованиях он / она будет абсолютным статистом.
В большинстве зимних видов спорта нет таких инвесторов, что вложили бы деньги в юную лыжницу, в надежде на то, что она сверкнет под каким-то непонятным нейтральным флагом. Как потом средства вложенные возвращать?
Это же отвечает на вопрос, почему никакие наши лыжники уровня сборной не сменят гражданство. Кто пойдет на такую авантюру? Ради чего? В лыжах, по крайней мере, им абсолютно ничего не светит в плане подиумов в отрыве от нашей мощной команды», – написала российская лыжница в колонке на «Матч ТВ».
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