Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунн завершил карьеру

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Ханс Кристер Холунн Лыжи

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн объявил о завершении карьеры.

«В Лахти 14 лет назад я дебютировал на этапе Кубка мира на дистанции 15 км свободным стилем. В тот раз на пьедестал поднялись Александр Легков, Пьетро Пиллер Коттрер и Кристиан Хоффманн. Я финишировал 52-м, отстав более чем на 2 минуты.

Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. В то же время я помню каждую деталь с самого начала своей карьеры. Как я нервничал перед стартом. Как я гордился тем, что меня взяли на Кубок мира, и как я был поражен, увидев звезд лыжного спорта в столовой отеля. Было много взлетов и падений, но 12 лет спустя я взял золото чемпионата мира на той же дистанции и добился большего, чем смел мечтать в детстве.

Сейчас я принял окончательное решение завершить свою лыжную карьеру. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и множеством проектов на стороне кажется правильным дать дорогу другим, голодным спортсменам, которые все еще могут выполнять работу, необходимую для борьбы за медали домашнего чемпионата мира в 2025 году.

Это были 8 лет в сборной, 145 стартов на этапах Кубка мира и 8 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, и не в последнюю очередь бесчисленное множество хороших воспоминаний и впечатлений от сборов и гонок, которые я хотел бы не забывать. И хотя сейчас я завершаю спортивную карьеру, лыжные гонки навсегда останутся моей большой страстью», – написал спортсмен.

Холунну 34 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. На этапах Кубка мира норвежец одержал две личные победы, всего он 20 раз был на подиуме.

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25 комментариев

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Olga.t
Сильный спортсмен, мог бы ещё выступать на высоком уровне. Но настолько высока конкуренция в норвежской сборной, что и Холунну приходится уступить дорогу молодым и голодным до побед соперникам.
Спасибо за борьбу на лыжных трассах!
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gerr_max
Отличный был лыжник. Настоящей дистанционщик в отличие от спринтерской королевы.
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Melnikov1968
Хорошая карьера и разумное решение о завершении.
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SkierNSK
Ответ Olga.t
Сильный спортсмен, мог бы ещё выступать на высоком уровне. Но настолько высока конкуренция в норвежской сборной, что и Холунну приходится уступить дорогу молодым и голодным до побед соперникам. Спасибо за борьбу на лыжных трассах!
Холунн был шестым в общем зачёте КМ, и пятым среди норвежцев и в дистанционном зачёте- он спокойно проходил в сборную, дело не в конкуренции.
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Hardy
классный дистанционщик, поздравляем с отличной карьерой, будет не хватать, на одного меньше из тех, кто способен думать о себе, а не о спринтцессе...
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Вечно в бане
Ответ EvGe
Он правильно сказал. Есть семья и другие проекты. Жизнь и достаток не сводятся к тому чтобы бегать до пенсии. Это только спортсмены из РФ бегают пока не упадут или пока их не забанят за допинг или пока не отстранят за развязанную их властями войну.
Приплетение спортсменов из РФ прошло успешно.

Кстати, условные Бьорндален, ди Чента и десятки других чуваков, которые бегали даже после того, как начали падать, они из РФ, или это другое?
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gerr_max
Холунна и Крюгера объединяет то, что у обоих дебютные гонки в рамках КМ пришлись на гонку, которую выиграл Легков.

У Холунна в 2008 году в Лахти, а у Симена в 2013 на Холменколенском марафоне.
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
Не подавись желчью.) У него есть то, чего нет у твоего кумира - дистанционного золота.
Дополню, что Ханс выиграл золото 50км на ГС, а твой идол нет и теперь ему больше никогда в жизни не предоставится такой шанс.
🤣
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petr
Удачи Хансу в дальнейшей жизни -уйти во время и красиво это поступок мужчины -не стал цепляться за место -не желая быть посмешищем -как не которые его коллеги по сборной.
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gerr_max
Ответ SkierNSK
Холунн был шестым в общем зачёте КМ, и пятым среди норвежцев и в дистанционном зачёте- он спокойно проходил в сборную, дело не в конкуренции.
Тот же Рёте по-прежнему в деле. Хотя, ему самое то уже завершать.
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Вечно в бане
Ответ EvGe
Те кого ты приплел в 40 лет выиграли без допинга больше чем многие из РФ за всю карьеру. И кстати я не сказал лыжники. Я сказал спортсмены. Т.е во многих видах.
А какое отношение то, что они выиграли (ди Чента перестал выигрывать задолго до сорока) имеет к тезису «Жизнь и достаток не сводятся к тому, чтобы бегать до пенсии?
А уж тех, кто «во многих видах» бегал до глубокой старости, вообще считать замучаешься.
Если уж так хочется приплести Рашку, то хоть немного думай, хотя тебе это, не свойственно, похоже.
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Йенс Мустерманн
Ответ Iuasamotu
Сразу вспоминается блестящая победа Холунна в марафоне 50 км на ЧМ-2019. Тогда и Большунов пыхтел, и Вяльбе крестилась, но норвежский гренадёр всё выстоял и принёс в копилку сборной Норвегии один из самых значимых триумфов в истории лыжного спорта.
Хорошая гонка выдалась и лица призёров были очень одухотворёнными.
https://i.ibb.co/GsCF6yz/gvgtr45hgiju56.png
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
Дополню, что Ханс выиграл золото 50км на ГС, а твой идол нет и теперь ему больше никогда в жизни не предоставится такой шанс. Я такое же сказать могу) Коньковый марафон в Тронхейме только во снах выиграет)
Самое главное, что у него будет шанс, как и во время классического марафона на ОИ 2030, а вот твой идол всё, завершил карьеру и теперь ему суждено бегать только в Дёмино и на Головино кап, даже во сне он теперь ничего не выиграет, всё что касается международной арены. Его даже в Китай на серьёзные соревнования не пустят.
🤣🤣
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Дополню, что Ханс выиграл золото 50км на ГС, а твой идол нет и теперь ему больше никогда в жизни не предоставится такой шанс. 🤣
Дополню, что Ханс выиграл золото 50км на ГС, а твой идол нет и теперь ему больше никогда в жизни не предоставится такой шанс.

Я такое же сказать могу)

Коньковый марафон в Тронхейме только во снах выиграет)
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Скучать не будем.
Не подавись желчью.)

У него есть то, чего нет у твоего кумира - дистанционного золота.
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крюк-выкрюк карвингом
закралась гадкая мысль, что после того, как стало известно о сокращении финансирования норвежской сборной, Ханса вынудили... ((
не верю в такие совпадения:-)
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deuce17
Хотелось бы увидеть его в серии ски классикс, все же специализация у него тяготеет к длинным дистанциям
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AzorskyCyk
У итальянцев имена конечно....Пьетро Пиллер Коттрер...Маурильо де Зольт....Роберто Баджио...
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