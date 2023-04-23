Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунн завершил карьеру

Норвежский лыжник объявил о завершении карьеры.

«В Лахти 14 лет назад я дебютировал на этапе Кубка мира на дистанции 15 км свободным стилем. В тот раз на пьедестал поднялись Александр Легков, Пьетро Пиллер Коттрер и Кристиан Хоффманн. Я финишировал 52-м, отстав более чем на 2 минуты.

Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. В то же время я помню каждую деталь с самого начала своей карьеры. Как я нервничал перед стартом. Как я гордился тем, что меня взяли на Кубок мира, и как я был поражен, увидев звезд лыжного спорта в столовой отеля. Было много взлетов и падений, но 12 лет спустя я взял золото чемпионата мира на той же дистанции и добился большего, чем смел мечтать в детстве.

Сейчас я принял окончательное решение завершить свою лыжную карьеру. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и множеством проектов на стороне кажется правильным дать дорогу другим, голодным спортсменам, которые все еще могут выполнять работу, необходимую для борьбы за медали домашнего чемпионата мира в 2025 году.

Это были 8 лет в сборной, 145 стартов на этапах Кубка мира и 8 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, и не в последнюю очередь бесчисленное множество хороших воспоминаний и впечатлений от сборов и гонок, которые я хотел бы не забывать. И хотя сейчас я завершаю спортивную карьеру, лыжные гонки навсегда останутся моей большой страстью», – написал спортсмен.

Холунну 34 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. На этапах Кубка мира норвежец одержал две личные победы, всего он 20 раз был на подиуме.