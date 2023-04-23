Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунн завершил карьеру
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн объявил о завершении карьеры.
«В Лахти 14 лет назад я дебютировал на этапе Кубка мира на дистанции 15 км свободным стилем. В тот раз на пьедестал поднялись Александр Легков, Пьетро Пиллер Коттрер и Кристиан Хоффманн. Я финишировал 52-м, отстав более чем на 2 минуты.
Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. В то же время я помню каждую деталь с самого начала своей карьеры. Как я нервничал перед стартом. Как я гордился тем, что меня взяли на Кубок мира, и как я был поражен, увидев звезд лыжного спорта в столовой отеля. Было много взлетов и падений, но 12 лет спустя я взял золото чемпионата мира на той же дистанции и добился большего, чем смел мечтать в детстве.
Сейчас я принял окончательное решение завершить свою лыжную карьеру. Это был трудный выбор, но с двумя маленькими детьми и множеством проектов на стороне кажется правильным дать дорогу другим, голодным спортсменам, которые все еще могут выполнять работу, необходимую для борьбы за медали домашнего чемпионата мира в 2025 году.
Это были 8 лет в сборной, 145 стартов на этапах Кубка мира и 8 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, и не в последнюю очередь бесчисленное множество хороших воспоминаний и впечатлений от сборов и гонок, которые я хотел бы не забывать. И хотя сейчас я завершаю спортивную карьеру, лыжные гонки навсегда останутся моей большой страстью», – написал спортсмен.
Холунну 34 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. На этапах Кубка мира норвежец одержал две личные победы, всего он 20 раз был на подиуме.
Спасибо за борьбу на лыжных трассах!
Кстати, условные Бьорндален, ди Чента и десятки других чуваков, которые бегали даже после того, как начали падать, они из РФ, или это другое?
У Холунна в 2008 году в Лахти, а у Симена в 2013 на Холменколенском марафоне.
🤣
А уж тех, кто «во многих видах» бегал до глубокой старости, вообще считать замучаешься.
Если уж так хочется приплести Рашку, то хоть немного думай, хотя тебе это, не свойственно, похоже.
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🤣🤣
Я такое же сказать могу)
Коньковый марафон в Тронхейме только во снах выиграет)
У него есть то, чего нет у твоего кумира - дистанционного золота.
не верю в такие совпадения:-)