Клэбо может пропустить чемпионат Норвегии, чтобы сосредоточиться на борьбе в общем зачете Кубка мира

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может пропустить чемпионат Норвегии в Йовике (19-22 января) ради борьбы в общем зачете Кубка мира.

Все члены сборной по контракту обязаны пробежать минимум одну гонку на национальном первенстве. В зачете Кубка мира Клэбо идет вторым, отставая от лидера Пола Гульберга на 74 очка.

«Эту оценку мне нужно провести с тренерами. Чемпионат Норвегии проходит в те же выходные, что и Кубок мира в Ливиньо, и если мне думать об общем зачете Кубка мира, то придется поехать.

На данный момент я не так на этом фокусируюсь – сначала нужно закончить «Тур де Ски», – заявил Клэбо.

«Честно говоря, когда ты так чертовски хорош, как Йоханнес, то у тебя будут возможности расставлять приоритеты по собственному желанию.

Я знаю, что он хочет выступить на чемпионате Норвегии, если это впишется в его план подготовки», – отметил спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

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4 комментария

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Rygeek
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А в декабре ныл, что ему плевать на общий зачет КМ. Я ж говорил, вранье.
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gerr_max
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А на ЧМ сил хватит?
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Мерседес-Бендзь
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А у Клэбо есть опасения не завоевать КМ в этом сезоне?
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Bartez1986
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В этом сезоне Кубок мира чем-то отличается от чемпионата Норвегии?
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