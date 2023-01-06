Клэбо может пропустить чемпионат Норвегии, чтобы сосредоточиться на борьбе в общем зачете Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может пропустить чемпионат Норвегии в Йовике (19-22 января) ради борьбы в общем зачете Кубка мира.

Все члены сборной по контракту обязаны пробежать минимум одну гонку на национальном первенстве. В зачете Кубка мира Клэбо идет вторым, отставая от лидера Пола Гульберга на 74 очка.

«Эту оценку мне нужно провести с тренерами. Чемпионат Норвегии проходит в те же выходные, что и Кубок мира в Ливиньо, и если мне думать об общем зачете Кубка мира, то придется поехать.

На данный момент я не так на этом фокусируюсь – сначала нужно закончить «Тур де Ски», – заявил Клэбо.

«Честно говоря, когда ты так чертовски хорош, как Йоханнес, то у тебя будут возможности расставлять приоритеты по собственному желанию.

Я знаю, что он хочет выступить на чемпионате Норвегии, если это впишется в его план подготовки», – отметил спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.