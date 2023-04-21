Вяльбе провела встречу с делегацией Ассоциации лыжного спорта Китая: «С уверенностью можем сказать, что наше сотрудничество выходит на новый уровень»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 коронавирус Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о «новом уровне» сотрудничества России и Китая в лыжном спорте.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе провела встречу с делегацией Ассоциации лыжного спорта Китая во главе с вице‑президентом Мозесом Лянчен Женгом.

«Мы давно приглашали наших китайских друзей посетить Россию, и, наконец, это стало возможным после снятия коронавирусных ограничений.

Российская и китайская лыжные ассоциации тесно сотрудничают уже на протяжении многих лет, и наше содействие сборной Китая по лыжным гонкам в подготовке к Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине стало не вершиной нашего сотрудничества, а скорее трамплином в дальнейшее расширение наших дружественных связей.

Мы с уверенностью можем сказать, что наше сотрудничество выходит на новый уровень, который будет ярким примером того, как спорт может укреплять дружбу и взаимопонимание между народами», – цитирует Вяльбе пресс-служба ФЛГР.

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4 комментария

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Vlad Zakirov
К будущему "хазяину"нужно заранее привыкать.
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Aleksey Novikov
теперь у нашей сборной будут китайские лыжи
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