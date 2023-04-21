Юрий Бородавко: «Грухвина – очень амбициозная девочка, хорошо стреляет. У нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне»

Теги Светлана Ишмуратова Ольга Медведцева сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко переходы Ольга Ромасько Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Могу только поприветствовать переход Анны в биатлон. Лыжный спорт она попробовала, но, к сожалению, не являлась лидером сборной. Между тем, это очень амбициозная девочка, хорошо стреляет. У нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне. Надеюсь, не хуже, чем у Натальи Микрюковой.

Если же вспоминать историю, то примеров успешных переходов из одного вида в другой было немало. Это и Светлана Ишмуратова, и Ольга Ромасько, и Ольга Пылева. Так что ничего удивительного в этом нет. Хочу только пожелать Анне удачи», – сказал тренер российских лыжников.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

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5 комментариев

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SkierNSK
Вторая спортсменка после группы Бородавко в биатлон переходит 🤔
+2
0
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Olga.t
Ответ Daniyar8
Откуда он знает, как она стреляет???
наверное, были какие-то проверочные стрельбы.
+2
0
+2
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Афанасия
Ответ Daniyar8
Откуда он знает, как она стреляет???
Анна сказала, что на летнем сборе в Сочи пробовала стрелять и ей понравилось
+2
0
+2
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Daniyar8
Откуда он знает, как она стреляет???
+1
0
+1
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Klen2005
Ответ Daniyar8
Откуда он знает, как она стреляет???
Анна занималась биатлоном полтора года
+1
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