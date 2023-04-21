Юрий Бородавко: «Грухвина – очень амбициозная девочка, хорошо стреляет. У нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне»

Юрий Бородавко прокомментировал переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Могу только поприветствовать переход Анны в биатлон. Лыжный спорт она попробовала, но, к сожалению, не являлась лидером сборной. Между тем, это очень амбициозная девочка, хорошо стреляет. У нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в биатлоне. Надеюсь, не хуже, чем у Натальи Микрюковой.

Если же вспоминать историю, то примеров успешных переходов из одного вида в другой было немало. Это и Светлана Ишмуратова, и Ольга Ромасько, и Ольга Пылева. Так что ничего удивительного в этом нет. Хочу только пожелать Анне удачи», – сказал тренер российских лыжников.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону