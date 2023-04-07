Елизавета Пантрина: «Я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит в биатлоне. Биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне»

Елизавета Пантрина сравнила показ биатлона и лыжных гонок по ТВ

– Тебе принципиально, чтобы тебя чаще показывали в трансляциях, да и вообще лыжные гонки транслировали постоянно?

– Меня вообще не волнует вопрос, показывают меня в трансляции или нет. Гораздо важнее самоутверждение, которое приходит после того, как после очередной гонки ты смотришь в протокол и видишь свою фамилию в числе первых в списке.

Но я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит сейчас в биатлоне. Честно говоря, биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне. Вот на чемпионате России выступали девочки-биатлонистки, я не могу сказать, что испытывала от этого положительные эмоции. Скорее, наоборот. Пусть выступают в биатлоне, а мы в лыжах будем бегать.

– , а была какая-то дополнительная мотивация от того, что в финале командного спринта на заключительном этапе тебе противостояла биатлонистка Катя Носкова? Хотелось показать разницу между лыжницей и биатлонисткой?

– Да эта разница огромная в лыжном ходе! Биатлон – совершенно другой вид спорта. Там огромный акцент на стрельбу, отстрелял хорошо – и будешь в топе. А в лыжах от старта до финиша нужно максимум выдавать.

Но есть, например, , у которой сильный и мощный ход, больше похожий на ход лыжниц, чем на биатлонный. Она и на сборе у Юрия Викторовича Бородавко сильно выглядела. Наташа Шевченко, с которой мы бегали вместе в лыжных гонках, сейчас в биатлоне бежит как лыжница, ее сразу можно узнать по красивому и сильному ходу.

– У Шевченко вообще потрясающие успехи после перехода в биатлон. А ты не хотела бы попробовать?

– Нет, никогда не рассматривала и не рассматриваю себя как биатлонистку. Я пришла в лыжные гонки и хочу проявить себя именно здесь, – сказала Пантрина.