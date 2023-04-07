Елизавета Пантрина: «Я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит в биатлоне. Биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне»

Теги телевидение сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Елизавета Пантрина сравнила показ биатлона и лыжных гонок по ТВ

– Тебе принципиально, чтобы тебя чаще показывали в трансляциях, да и вообще лыжные гонки транслировали постоянно?

– Меня вообще не волнует вопрос, показывают меня в трансляции или нет. Гораздо важнее самоутверждение, которое приходит после того, как после очередной гонки ты смотришь в протокол и видишь свою фамилию в числе первых в списке.

Но я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит сейчас в биатлоне. Честно говоря, биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне. Вот на чемпионате России выступали девочки-биатлонистки, я не могу сказать, что испытывала от этого положительные эмоции. Скорее, наоборот. Пусть выступают в биатлоне, а мы в лыжах будем бегать.

Лиза, а была какая-то дополнительная мотивация от того, что в финале командного спринта на заключительном этапе тебе противостояла биатлонистка Катя Носкова? Хотелось показать разницу между лыжницей и биатлонисткой?

– Да эта разница огромная в лыжном ходе! Биатлон – совершенно другой вид спорта. Там огромный акцент на стрельбу, отстрелял хорошо – и будешь в топе. А в лыжах от старта до финиша нужно максимум выдавать.

Но есть, например, Ирина Казакевич, у которой сильный и мощный ход, больше похожий на ход лыжниц, чем на биатлонный. Она и на сборе у Юрия Викторовича Бородавко сильно выглядела. Наташа Шевченко, с которой мы бегали вместе в лыжных гонках, сейчас в биатлоне бежит как лыжница, ее сразу можно узнать по красивому и сильному ходу.

– У Шевченко вообще потрясающие успехи после перехода в биатлон. А ты не хотела бы попробовать?

– Нет, никогда не рассматривала и не рассматриваю себя как биатлонистку. Я пришла в лыжные гонки и хочу проявить себя именно здесь, – сказала Пантрина.

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