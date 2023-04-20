Елена Вяльбе: «Если попаду в санкционные списки – что теперь? Жизнь на этом не останавливается»

Елена Вяльбе сообщила, что ей не страшно попасть в санкционные списки из-за свой позиции.

— Есть ощущение, что в последнее время вам надоел вопрос про нейтральный статус. Так ли это?

— Да, это на самом деле так. Особенно, если журналист спрашивает этот вопрос в течение трех месяцев и каждый месяц по три-четыре раза, то, конечно, не понимаю, что еще от меня можно услышать. Я свое мнение сказала и его не поменяю.

Нейтральный статус бывает разный. Если ты имеешь флаг международной организации — это одно, а когда вообще ничего нет и ты полностью обезличен, то в нашей данной ситуации для меня это абсолютно неприемлемо. Вот и все. Я это рассказала уже 25 раз.

— Как следите за новостями спортивными, общеполитическими?

— Я, наверное, больше всего смотрю телевизор. Утром смотрю новости, вечером — тоже, если успеваю. Telegram-каналы тоже читаю. Например, «Не zли русского медvедя».

— Вы открыто высказываете свою пророссийскую, прогосударственную позицию. Не боитесь попасть в какие-нибудь санкционные списки?

— Ну, если попаду, то что теперь? Жизнь на этом не останавливается. Точно так же, как не хотела бы работать в другой стране, несмотря ни на что. Да, какие-то определенные проблемы возникнут. Но это не смертельные проблемы, из-за которых нужно в петлю лезть.

— Вы видели украинский санкционный список, в который попали российские спортсмены и спортивные функционеры?

— Я периодически видела комментарии людей, которые в этот список попали. Насколько понимаю, что списки отличаются. У каждой страны они свои. Кто-то говорит: «Для меня (попадание в список) такая гордость. Я рядом с такими людьми».

Честно сказать, я на Украине была, когда мы в молодости ездили туда тренироваться. Никогда не была в Киеве, никогда не была в Одессе. Все время хотела съездить, но теперь уже, наверное, вряд ли. Ну и что? Если поставят меня в этот список, что в моей жизни может измениться?

— Сам список людей не удивил?

— А чего удивляться? У них какие-то люди мониторят, а они что-то пишут. Не знаю, за что, – рассказала .