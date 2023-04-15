Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выступит в лыжном марафоне на Шпицбергене.

Гонка Svalbard Skimaraton на 42 км пройдет сегодня. На нее заявлены 548 участников, в том числе норвежские лыжники Эмиль Иверсен, Дидрик Тенсет, Андреас Нигаард, Анне Кьерсти Калво, Тириль и Лотта Венг.

32-летняя Экхофф – двукратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира по биатлону. В этом сезоне она не выступала на соревнованиях, а в марте объявила о завершении карьеры.