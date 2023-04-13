Кристине Ставос Шистад отказалась от места в норвежской команде и будет готовиться к сезону индивидуально
Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад будет индивидуально готовиться к будущему сезону.
Шистад отказалась от подготовки с командой в межсезонье.
«У нас был хороший разговор, и все согласны, что это наилучшее решение для следующего сезона. Никакой плохой атмосферы.
Я также считаю, что для меня это правильный выбор», – сказала Шистад.
Также стало известно, что чемпион мира Эмиль Иверсен не получил место в команде на следующий год.
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