Кристине Ставос Шистад отказалась от места в норвежской команде и будет готовиться к сезону индивидуально

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Эмиль Иверсен Кристине Ставос Шистад Лыжи

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад будет индивидуально готовиться к будущему сезону.

Шистад отказалась от подготовки с командой в межсезонье.

«У нас был хороший разговор, и все согласны, что это наилучшее решение для следующего сезона. Никакой плохой атмосферы.

Я также считаю, что для меня это правильный выбор», – сказала Шистад. 

Также стало известно, что чемпион мира Эмиль Иверсен не получил место в команде на следующий год. 

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1 комментарий

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gerr_max
Кристина вполне может стать достойной наследницей спринтерских традиций Скари, Бьорген и Фаллы.
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