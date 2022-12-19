РУСАДА тестировало Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году

Российское антидопинговое агентство ( ) тестировало чемпионку России в гонку на 50 км чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

Семь раз тестирование проходили и , шесть — Алена Баранова, , (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и .

По четыре раза были протестированы и . Наталью Непряеву проверяли трижды, — дважды.