РУСАДА тестировало Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало чемпионку России в гонку на 50 км Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.
Семь раз тестирование проходили Андрей Ларьков и Екатерина Смирнова, шесть — Алена Баранова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и Ольга Жолудева.
По четыре раза были протестированы Александр Большунов и Вероника Степанова. Наталью Непряеву проверяли трижды, Сергея Устюгова — дважды.
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