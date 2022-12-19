РУСАДА тестировало Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) РУСАДА Сергей Устюгов Андрей Ларьков Александр Большунов Екатерина Смирнова ТАСС Анна Грухвина Вероника Степанова Елизавета Шалабода Ольга Жолудева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало чемпионку России в гонку на 50 км Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства. 

Семь раз тестирование проходили Андрей Ларьков и Екатерина Смирнова, шесть — Алена Баранова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и Ольга Жолудева.

По четыре раза были протестированы Александр Большунов и Вероника Степанова. Наталью Непряеву проверяли трижды, Сергея Устюгова — дважды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные