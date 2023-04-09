Вероника Степанова: «Я так горжусь, что этот сезон прошел в России! Спасибо всем большое»

Вероника Степанова поделилась впечатлениями от финала Кубка России

В последней гонке финала Кубка России – гонке преследования – Степанова заняла третье место.

«Третий день соревнований подряд сказывается, но кто бы что ни говорил, этот мини‑тур для меня — настоящий праздник.

Здесь сегодня заканчивается сезон… Я так горжусь, что этот сезон прошел в России! Спасибо всем большое», — сказала .