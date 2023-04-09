Вероника Степанова: «Я так горжусь, что этот сезон прошел в России! Спасибо всем большое»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова поделилась впечатлениями от финала Кубка России

В последней гонке финала Кубка России – гонке преследования – Степанова заняла третье место. 

«Третий день соревнований подряд сказывается, но кто бы что ни говорил, этот мини‑тур для меня — настоящий праздник.

Здесь сегодня заканчивается сезон… Я так горжусь, что этот сезон прошел в России! Спасибо всем большое», — сказала Степанова.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Степанова: «Я так горжусь, что этот сезон прошел в России! --- Есть шанс гордиться и дальше.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
каким образом эти актрисы второго плана стали вдруг хедлайнерами?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
И правильно. Есть старый анекдот, про чувства, которые испытывали советские люди - чувство голода, холода и глубокого морального удовлетворения, с которым воспринимали решения пленума КПСС. Степанова - наш бог и герой :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Мы провели самый лучший сезон на свете и все остальные страны нам завидуют
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Теперь для тебя все сезоны будут такими, главное язык не стереть от чрезмерной благодарности
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий