Вероника Степанова: «После финиша сказала Истоминой, что она мой герой, а Наташа Непряева — мой бог»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила выступление в гонке преследования в финале Кубка России

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сегодня я погналась за журавлем, а меня синица съела. А кто я? Неудавшийся охотник.

Борьба с Истоминой? После финиша ей сказала, что она мой герой, а Наташа Непряева — мой бог. Мы кинулись за Непряевой на первом круге, и я в какой-то момент поняла, что не догнать. Маша тоже начала укатывать на подъемах», — сказала Степанова.

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