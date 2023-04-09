Вероника Степанова оценила выступление в гонке преследования в финале Кубка России

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сегодня я погналась за журавлем, а меня синица съела. А кто я? Неудавшийся охотник.

Борьба с ? После финиша ей сказала, что она мой герой, а Наташа Непряева — мой бог. Мы кинулись за Непряевой на первом круге, и я в какой-то момент поняла, что не догнать. Маша тоже начала укатывать на подъемах», — сказала .