Сергей Устюгов: «Не слежу за новостями, допускают нас или не допускают. Даже Кубок мира не смотрел»

Сергей Устюгов заявил, что не следит за новостями о вопросе допуска россиян к соревнованиям

— На прошлой неделе высказался о критериях допуска российских спортсменов.

— Честно скажу, не слежу вообще за новостями, о том, что там происходит, допускают или не допускают. Бегаю и тренируюсь в России. Соревнования — те, которые есть — я к ним подготовился, и фокус у меня на них. Даже Кубок мира не смотрел, может, пару гонок, да и все. Дома, когда тяну тренажер, делаю длинные тренировки, если проблемы с носоглоткой — стараюсь включать марафоны Ski Classics и смотреть их.

— Но давайте представим, что будут послабления — допустим, уберут требование о воинских званиях, FIS рассмотрит все индивидуально, и вам придет приглашение. Ваша реакция?

— Давайте реально посмотрим на вещи. Берем Кубок мира, чемпионат мира — я же просто не проходил по спискам в команду.

— Но там, скорее всего, все будет персонально.

— Меня уже не допускали на Олимпийские игры в Корею, какое мне персональное приглашение? Это мой взгляд со стороны. Пригласят — классно, буду готовиться, но надо же закрепляться в составе, ехать… В этой теме много подковырок.

— Хуже всего, конечно, в этой ситуации начинающим лыжникам.

— Да. Жалко, что такие ребята талантливые… Но поживем – увидим, – сказал Устюгов.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные