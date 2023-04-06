Сергей Устюгов: «Не слежу за новостями, допускают нас или не допускают. Даже Кубок мира не смотрел»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК FIS Сергей Устюгов Лыжи

Сергей Устюгов заявил, что не следит за новостями о вопросе допуска россиян к соревнованиям

— На прошлой неделе Томас Бах высказался о критериях допуска российских спортсменов.

— Честно скажу, не слежу вообще за новостями, о том, что там происходит, допускают или не допускают. Бегаю и тренируюсь в России. Соревнования — те, которые есть — я к ним подготовился, и фокус у меня на них. Даже Кубок мира не смотрел, может, пару гонок, да и все. Дома, когда тяну тренажер, делаю длинные тренировки, если проблемы с носоглоткой — стараюсь включать марафоны Ski Classics и смотреть их.

— Но давайте представим, что будут послабления — допустим, уберут требование о воинских званиях, FIS рассмотрит все индивидуально, и вам придет приглашение. Ваша реакция?

— Давайте реально посмотрим на вещи. Берем Кубок мира, чемпионат мира — я же просто не проходил по спискам в команду.

— Но там, скорее всего, все будет персонально.

— Меня уже не допускали на Олимпийские игры в Корею, какое мне персональное приглашение? Это мой взгляд со стороны. Пригласят — классно, буду готовиться, но надо же закрепляться в составе, ехать… В этой теме много подковырок.

— Хуже всего, конечно, в этой ситуации начинающим лыжникам.

— Да. Жалко, что такие ребята талантливые… Но поживем – увидим, – сказал Устюгов. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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2 комментария

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La Gushka
В Корею не допустили, потому что однофамилец с допинговым биатлонистом.
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imaxim
У Устюгова больше шансов получить допуск, чем у того же Большунова
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