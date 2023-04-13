Александр Большунов: «Есть поступки, после которых над человеком появляется знак вопроса. Один спортсмен начал вести себя панибратски, грубо. Все – сразу до свидания»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Большунов назвал лучшие и худшие качества в людях.

Качества в людях, которые ты терпеть не можешь?

– Сложно так сразу сказать. 

С каким человеком точно не будешь общаться?

– Есть поступки, после которых над человеком появляется знак вопроса. Вот мы вроде бы хорошо общались с одним спортсменом, но вдруг он начал вести себя неправильно, слишком панибратски, грубо. Все, сразу до свидания.

Еще не понимаю тех, кто не здоровается. Какого хрена? Тоже – до свидания. Мы можем находиться в одной компании и как-то нейтрально общаться, но близко я такого точно не подпущу.

А лучшие качества?

– Искренность. И уважение. Оно должно быть всегда и везде. Независимо от возраста и уровня человека, – сказал Большунов.

Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Совсем у него крыша поехала от своей исключительности. На кубке мира сам ни с кем не здоровался и не общался ни с кем. А ранее рассказывали, что во время тренировок он от всех убегает и тренируется один и никого к себе не подпускает. И тут же требует, чтобы ему чуть ли не в ножки кланялись.
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Booligan
Ответ Enchanter WIZZARD
Про кого интересно говорит? Может про Терентоса
Вероятно
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Alex1104
Ответ bel01
Мик Джаггер, например, во время гастролей группы даёт указание всему персоналу (а это не меньше сотни людей) не здороваться с ним, не замечать его. Чтобы экономить силы и время, нужные ему вечером на сцене.
Если Большунов в возрасте Джаггера будет соревноваться, то думаю тоже запретит. А пока он во внуки ему годится
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Enchanter WIZZARD
Про кого интересно говорит? Может про Терентоса
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bel01
Мик Джаггер, например, во время гастролей группы даёт указание всему персоналу (а это не меньше сотни людей) не здороваться с ним, не замечать его.
Чтобы экономить силы и время, нужные ему вечером на сцене.
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Ебздрогыч
Быстренько парнишка звезду поймал, буквально за полтора года. Ну а что хотели: 3 золота ОИ, похвалы от властей, журналистов, всех-всех-всех, тут очень трудно не поверить в свою избранность и величие. Даже хуже будет.
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