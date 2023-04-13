Александр Большунов: «Есть поступки, после которых над человеком появляется знак вопроса. Один спортсмен начал вести себя панибратски, грубо. Все – сразу до свидания»
Олимпийский чемпион Александр Большунов назвал лучшие и худшие качества в людях.
– Качества в людях, которые ты терпеть не можешь?
– Сложно так сразу сказать.
– С каким человеком точно не будешь общаться?
– Есть поступки, после которых над человеком появляется знак вопроса. Вот мы вроде бы хорошо общались с одним спортсменом, но вдруг он начал вести себя неправильно, слишком панибратски, грубо. Все, сразу до свидания.
Еще не понимаю тех, кто не здоровается. Какого хрена? Тоже – до свидания. Мы можем находиться в одной компании и как-то нейтрально общаться, но близко я такого точно не подпущу.
– А лучшие качества?
– Искренность. И уважение. Оно должно быть всегда и везде. Независимо от возраста и уровня человека, – сказал Большунов.
Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне
Чтобы экономить силы и время, нужные ему вечером на сцене.