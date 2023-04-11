Дементьев об Устюгове: «Он неоднократно говорил, что это его последний сезон. Но когда мы общались, он признался, что снова любит лыжные гонки»

Евгений Дементьев высказался о таланте лыжника Сергея Устюгова.

– В регионе с вами (Дементьев возглавляет Федерацию лыжных гонок ХМАО-Югры – Sports.ru) теперь работает олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Его решение не работать со сборной, а заниматься отдельно стало сюрпризом?

– На самом деле это было реально неожиданно. Все шло по плану, он работал в группе Егора Сорина, а потом принял решение готовиться индивидуально. Регион его поддержал, у нас есть все возможности для этого.

– Насколько легко с ним работать?

– Все люди разные, нужен ко всем разный подход. Я не сказал бы, что у него сложный характер, он выполняет работу. Даже скажу, что его решение еще больше мотивирует Сергея к достижению целей.

Он очень талантливый спортсмен. Возможно, ему не нужно так много тренироваться, как Большунову, чтобы добиться таких результатов. Он знает свой организм и работает с полной отдачей.

– Общались с ним по поводу его продолжения карьеры?

– После чемпионата России в Тюмени мы еще не разговаривали. По ходу сезона он неоднократно говорил, что это его последний сезон. Хотя вот когда мы последний раз общались, он признался, что снова любит лыжные гонки. Возможно, это как раз говорит о том, что он продолжит, – сказал Дементьев, олимпийский чемпион Турина-2006 по лыжным гонкам.