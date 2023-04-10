Александр Большунов: «В начале сезона казалось, что без международных стартов все пропало. Но потом эти мысли ушли, было организовано много гонок»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал прошедший сезон необычным.

«Сезон необычный, были и болезни, местами не получилось выйти на желаемую форму. Для этих стартов этого достаточно – чтобы выигрывать и быть всегда на пьедестале.

Сезон прошел на ура. В начале сезона казалось, что мы бежим без международных стартов, все пропало. Но когда пошли старты, эти мысли ушли, было организовано много гонок.

«Матч ТВ» подключился на последних гонках сезона, трансляции идеальные. Из Кировска эти трансляции будут набирать большое количество просмотров», – сказал в программе «Громко».

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК