Юрий Бородавко: «Не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов на Олимпиаду в Пхенчхан, если бы в состав вошел Устюгов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Пхенчхан-2018 Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко считает, что Александр Большунов был среди лидеров сборной перед Играми-2018.

«Да, Сергей Устюгов тогда находился в великолепной форме, но и у Александра до той Олимпиады были хорошие результаты на этапах Кубка мира. Считаю, что Большунов с начала того сезона уже был одним из лидеров сборной России.

Поэтому говорить, что он поехал в Пхенчхан незаслуженно вместо кого-то из недопущенных, неправильно. На протяжении как минимум двух предыдущих сезонов у Александра постоянно шел подъем, в том числе благодаря сильнейшей мотивации.

Да, Сергею тогда очень сильно не повезло. Что касается Никиты, то он в том сезоне был не в самой лучшей форме, у Саши Бессмертных наблюдался спад, сложно было рассчитывать на высокие результаты.

Но я не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов в Пхенчхан, если бы в состав вошел Сережа Устюгов. Сложно делать выводы на основании предположений, сопровождаемых словом «если». Давайте исходить из реальности», – сказал тренер.

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5 комментариев

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MrGreen73
Неоспоримо, что Большунов заслужено поехал на ОИ тогда, это даже глупо обсуждать. И также очевидно, что Устюгов был главной звездой сборной тогда. На тот момент Саня в лыжном мире по сути ноунейм был, если говорить грубо, тогда как Сергей 2-ух кратный ЧМ.
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imaxim
Ответ Tiggy
Открытием и большой неожиданностью для всех тогда молодежь оказалась. После неприглашения наших именитых лыжников. Александр Большунов, конечно, раскрылся бы, но мир узнал позже бы его. Это талант, помноженный на трудолюбие и фанатизм. Но Сергей Устюгов, на мой взгляд, наш самый талантливый лыжник за все время. И самый большой неудачник. И (да простит меня Сергей и все его болельщики) самый балбес. Сила есть, ума не надо. И самый (возможно) бесхитростный и беззлобный лыжник. Как следствие, с самым большим количеством болельщиков.
Спасибо что не закончил вообще как Шипулин
+7
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+7
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Tiggy
Открытием и большой неожиданностью для всех тогда молодежь оказалась. После неприглашения наших именитых лыжников.
Александр Большунов, конечно, раскрылся бы, но мир узнал позже бы его. Это талант, помноженный на трудолюбие и фанатизм.
Но Сергей Устюгов, на мой взгляд, наш самый талантливый лыжник за все время. И самый большой неудачник. И (да простит меня Сергей и все его болельщики) самый балбес. Сила есть, ума не надо. И самый (возможно) бесхитростный и беззлобный лыжник. Как следствие, с самым большим количеством болельщиков.
+10
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+9
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imaxim
Вторым номером и поехал бы, чего тут рассуждать.
Устюгов подходил к Олимпиаде-2018 претендентом на медаль минимум в 5 гонках, а также был лидером российской команды.

И даже больше того, я убеждён, что если бы Устюгов выступил бы на той Олимпиаде, то в следующий цикл мы бы наблюдали совсем другого спортсмена по психологии в сборной
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Александр Скворцов
В 2018 году Серега был бы номером один-это бесспорно! Он и сейчас снова в первых рядах!
+7
-4
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