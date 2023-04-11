Юрий Бородавко: «Не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов на Олимпиаду в Пхенчхан, если бы в состав вошел Устюгов»

Юрий Бородавко считает, что Александр Большунов был среди лидеров сборной перед Играми-2018.

«Да, тогда находился в великолепной форме, но и у до той Олимпиады были хорошие результаты на этапах Кубка мира. Считаю, что Большунов с начала того сезона уже был одним из лидеров сборной России.

Поэтому говорить, что он поехал в Пхенчхан незаслуженно вместо кого-то из недопущенных, неправильно. На протяжении как минимум двух предыдущих сезонов у Александра постоянно шел подъем, в том числе благодаря сильнейшей мотивации.

Да, Сергею тогда очень сильно не повезло. Что касается Никиты, то он в том сезоне был не в самой лучшей форме, у Саши Бессмертных наблюдался спад, сложно было рассчитывать на высокие результаты.

Но я не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов в , если бы в состав вошел Сережа Устюгов. Сложно делать выводы на основании предположений, сопровождаемых словом «если». Давайте исходить из реальности», – сказал тренер.