Юрий Бородавко: «Не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов на Олимпиаду в Пхенчхан, если бы в состав вошел Устюгов»
Юрий Бородавко считает, что Александр Большунов был среди лидеров сборной перед Играми-2018.
«Да, Сергей Устюгов тогда находился в великолепной форме, но и у Александра до той Олимпиады были хорошие результаты на этапах Кубка мира. Считаю, что Большунов с начала того сезона уже был одним из лидеров сборной России.
Поэтому говорить, что он поехал в Пхенчхан незаслуженно вместо кого-то из недопущенных, неправильно. На протяжении как минимум двух предыдущих сезонов у Александра постоянно шел подъем, в том числе благодаря сильнейшей мотивации.
Да, Сергею тогда очень сильно не повезло. Что касается Никиты, то он в том сезоне был не в самой лучшей форме, у Саши Бессмертных наблюдался спад, сложно было рассчитывать на высокие результаты.
Но я не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов в Пхенчхан, если бы в состав вошел Сережа Устюгов. Сложно делать выводы на основании предположений, сопровождаемых словом «если». Давайте исходить из реальности», – сказал тренер.
Александр Большунов, конечно, раскрылся бы, но мир узнал позже бы его. Это талант, помноженный на трудолюбие и фанатизм.
Но Сергей Устюгов, на мой взгляд, наш самый талантливый лыжник за все время. И самый большой неудачник. И (да простит меня Сергей и все его болельщики) самый балбес. Сила есть, ума не надо. И самый (возможно) бесхитростный и беззлобный лыжник. Как следствие, с самым большим количеством болельщиков.
Устюгов подходил к Олимпиаде-2018 претендентом на медаль минимум в 5 гонках, а также был лидером российской команды.
И даже больше того, я убеждён, что если бы Устюгов выступил бы на той Олимпиаде, то в следующий цикл мы бы наблюдали совсем другого спортсмена по психологии в сборной