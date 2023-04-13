Александр Большунов: «В группе Бородавко у меня ровные отношения со всеми, всех уважаю. Но назвать кого-то лучшим другом не могу»

Александр Большунов рассказал, есть ли у него друзья в сборной России по лыжам.

– В сборной у тебя есть настоящие друзья?

– Хм, настоящие друзья? Друзья – есть. Но вот такие, с которыми бы постоянно общался, переписывался и ходил куда-то вместе – нет. В группе у меня ровные отношения со всеми, всех уважаю. Но назвать кого-то лучшим другом не могу. Для этого надо поработать. И мне, и ребятам.

– А вне сборной?

– Тоже есть, но в силу ритма в основном все друзья – здесь. Мы постоянно вместе. То сборы, то соревнования. Почти целый год вместе. Так что это естественно.

– Правильно понимаю, что твой лучший друг – Аня?

– Аня и родители. Смотри, когда я был маленьким и жил в деревне, у нас в классе было пять человек. Причем в основном девчонки. После четвертого класса я остался единственным пацаном. Да и в деревне нас было мало. Плюс жили мы друг от друга в километре-полутора.

То есть почти все время я находился один. И моим другом, человеком, с которым я постоянно играл, был отец. Он и лыжню делал возле дома, и волейбольную-баскетбольную площадки, и вообще старался уделять много времени, – отметил трехкратный олимпийский чемпион.

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