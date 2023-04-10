Большунов не выступит в марафоне на 70 км в Мончегорске

Александр Большунов пропустит марафон на 70 км в Мончегорске, который пройдет 16 апреля.

Об этом сообщил тренер лыжника .

« не примет участия в гонке на 70 километров в Мончегорске. Через два дня он закончит сезон в Апатитах, а после полетит в Москву.

Он не будет отдыхать, продолжит тренироваться и слетает в Магадан на лыжный праздник. Да и в принципе, это будут поездки, которые не связаны с соревнованиями и тяжелыми тренировками. Только поддерживающая работа», – сказал Бородавко.