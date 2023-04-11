Вяльбе о российском «Тур де Ски»: «Идея такой гонки и зрителям, и спортсменам интересна. Есть подходящие участки в Малиновке, Ижевске»

Теги лыжные гонки чемпионат мира Тур де Ски ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Кубок России Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о российском аналоге «Тур де Ски» в лыжных гонках.

– Вас устроил календарь сезона? Будут ли изменения в следующем?

– Календарь устроил, всего, чего хотели с тренерами сборной, добились. Единственное, о чем стоит подумать и вписать в Кубок России, – гонка в гору. На примете есть несколько подходящих подъемов.

– Аналог последнего дня «Тур де Ски»?

– Не прямой аналог, во всяком случае по срокам. Даты проведения «Тур де Ски» для нас не очень удобны. В России празднуют не католическое Рождество, а Новый год, спортсменам хочется побыть с семьями.

Если продолжим соревноваться внутри страны, смысла проводить старты в новогодний праздник нет, организаторам тоже нужен отдых. Но сама идея такой гонки и зрителям, и спортсменам интересна.

В целом, серьезных изменений в календаре следующего сезона не предвидится. Не будет «Чемпионских высот», поскольку они задумывались как альтернатива чемпионату мира, а в следующем году его нет. Схожую роль выполнит Спартакиада народов России, которая отлично впишется в календарь.

– Стартов в Малиновке будет не хватать.

– Два масштабных соревнования – Спартакиада и чемпионат страны – нормально. Три – слишком большая нагрузка для спортсменов.

– Какие локации вы наметили для гонки в гору?

– Есть подходящие участки в той же Малиновке или Ижевске. Тянуть с решением не будем, к июлю определимся, – рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

2 комментария

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Матвей Суицидин
в Малиновке все классно, шикарные трассы, но мало зрителей
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Aleksey Yashin
- Мама, я хочу «Тур де Ски»
- У нас уже есть «Тур де Ски» дома

«Тур де Ски» дома: Спартакиада народов России
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