Носкова о чемпионате России по лыжам: «Не скажу, что я обиделась на Вяльбе, но ее слова очень смотивировали»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Елена Вяльбе Наталья Непряева Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова призналась, что не обиделась на слова Елены Вяльбе на ЧР по лыжам.

Вяльбе прокомментировала выступление Носковой и Елизаветы Каплиной в гонке с раздельным стартом так: «Мне они по движениям не нравились. А так, их тренеры пускай сами с ними разбираются».

– Как ты оказалась на лыжном чемпионате страны? Это уж совсем необязательное для биатлонистки мероприятие.

– У меня давно было желание попробовать себя с лыжниками. Попросила Артема Евгеньевича поискать мне старт, который бы не пересекался в календаре с нашими гонками. И так получилось, что это был как раз чемпионат России.

Уровень там, конечно, серьезный. Наталья Непряева – вообще вне конкуренции, топ не только в стране, но и в мире.

– Непряева не бежала коньковую разделку, а ты там заняла 21-е место с проигрышем больше полутора минут Екатерине Смирновой.

– Та гонка откровенно не получилась. Мы с Лизой Каплиной стартовали в последних номерах, по сильно разбитой трассе. Изначально я думала, что точно должна проиграть меньше минуты. Но не получилось реализоваться.

А вот командный спринт доставил массу приятных эмоций. Борьба – огонь, много зрителей, я прямо зарядилась. Мне кажется, после серебра получила больше поздравлений, чем после каких-то биатлонных побед.

– После «разделки» Елена Вяльбе сказала, что по движениям вы с Каплиной ей не понравились. Это раззадорило?

– Ее интервью разошлось по всему интернету, конечно, его сложно было не заметить. Не скажу, что я обиделась, но ее слова очень смотивировали. Согласна, что движения у меня были затянутые. Но нужно же учитывать нюансы: плохое скольжение, выпал снег. Мне было очень важно хотя бы в командном спринте показать, что я могу лучше. И на самом деле, биатлонистки – не слабые девчонки.

Тут же еще надо учитывать, что для лыжниц это был главный старт сезона. Они к нему готовились, старались подойти в лучшей форме. А мы приехали просто между своими стартами, без всякой подводки, – сказала биатлонистка.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akademik77
Я — лыжник «коротышкин», ещё в детстве на них по двору бегал. Мне вот что непонятно: слова Вяльбе — стимул измениться или придирка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий