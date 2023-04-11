Носкова о чемпионате России по лыжам: «Не скажу, что я обиделась на Вяльбе, но ее слова очень смотивировали»

Екатерина Носкова призналась, что не обиделась на слова Елены Вяльбе на ЧР по лыжам.

Вяльбе прокомментировала выступление и в гонке с раздельным стартом так: «Мне они по движениям не нравились. А так, их тренеры пускай сами с ними разбираются».

– Как ты оказалась на лыжном чемпионате страны? Это уж совсем необязательное для биатлонистки мероприятие.

– У меня давно было желание попробовать себя с лыжниками. Попросила Артема Евгеньевича поискать мне старт, который бы не пересекался в календаре с нашими гонками. И так получилось, что это был как раз чемпионат России.

Уровень там, конечно, серьезный. Наталья Непряева – вообще вне конкуренции, топ не только в стране, но и в мире.

– Непряева не бежала коньковую разделку, а ты там заняла 21-е место с проигрышем больше полутора минут Екатерине Смирновой.

– Та гонка откровенно не получилась. Мы с Лизой Каплиной стартовали в последних номерах, по сильно разбитой трассе. Изначально я думала, что точно должна проиграть меньше минуты. Но не получилось реализоваться.

А вот командный спринт доставил массу приятных эмоций. Борьба – огонь, много зрителей, я прямо зарядилась. Мне кажется, после серебра получила больше поздравлений, чем после каких-то биатлонных побед.

– После «разделки» Елена Вяльбе сказала, что по движениям вы с Каплиной ей не понравились. Это раззадорило?

– Ее интервью разошлось по всему интернету, конечно, его сложно было не заметить. Не скажу, что я обиделась, но ее слова очень смотивировали. Согласна, что движения у меня были затянутые. Но нужно же учитывать нюансы: плохое скольжение, выпал снег. Мне было очень важно хотя бы в командном спринте показать, что я могу лучше. И на самом деле, биатлонистки – не слабые девчонки.

Тут же еще надо учитывать, что для лыжниц это был главный старт сезона. Они к нему готовились, старались подойти в лучшей форме. А мы приехали просто между своими стартами, без всякой подводки, – сказала биатлонистка.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах