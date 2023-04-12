Юрий Бородавко: «Когда выигрываешь минуту, с мотивацией всегда проблемы. Большунов понимает, чем рискует, поэтому находит мысли, чтобы поддерживать скорость»

Теги сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер российских лыжников рассказал о проблемах Александра Большунова с мотивацией.

– Когда выигрываешь минуту, с мотивацией всегда проблемы. Трудно заставить себя выйти на предел возможностей, чтобы выиграть две. Высокотренированным спортсменам вообще непросто загонять себя на максимальные обороты, а тут еще гложет червячок: зачем, если хватит и 15-20 секунд?

Александр понимает, чем рискует, поэтому все-таки находит слова и мысли, чтобы справиться с внутренним искушением и поддерживать высокую скорость.

– Он продолжит бегать за зеркалом по шоссе в летнее время?

– Это одна из любимых тренировок, придуманных Сашей. Вижу, что после двух-трех занятий с зеркалом у него уходят ошибки, возникают хорошие мышечные ощущения, он быстро схватывает технику и перестраивается на правильный лад. Зеркало – ноу-хау Большунова, которое применяют и другие спортсмены, – сказал Юрий Бородавко.

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1 комментарий

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Pankratoff
У Большунова есть тредбан для работы над техникой.
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