Юрий Бородавко: «Когда выигрываешь минуту, с мотивацией всегда проблемы. Большунов понимает, чем рискует, поэтому находит мысли, чтобы поддерживать скорость»

Тренер российских лыжников рассказал о проблемах Александра Большунова с мотивацией.

– Когда выигрываешь минуту, с мотивацией всегда проблемы. Трудно заставить себя выйти на предел возможностей, чтобы выиграть две. Высокотренированным спортсменам вообще непросто загонять себя на максимальные обороты, а тут еще гложет червячок: зачем, если хватит и 15-20 секунд?

Александр понимает, чем рискует, поэтому все-таки находит слова и мысли, чтобы справиться с внутренним искушением и поддерживать высокую скорость.

– Он продолжит бегать за зеркалом по шоссе в летнее время?

– Это одна из любимых тренировок, придуманных Сашей. Вижу, что после двух-трех занятий с зеркалом у него уходят ошибки, возникают хорошие мышечные ощущения, он быстро схватывает технику и перестраивается на правильный лад. Зеркало – ноу-хау Большунова, которое применяют и другие спортсмены, – сказал Юрий Бородавко.