Елена Вяльбе: «Я не собираюсь подстраиваться под FIS и МОК. Томас Бах полностью зависит от спонсоров, а значит, от США»

Елена Вяльбе назвала Томаса Баха полностью зависимым от спонсоров и США.

– Вы являетесь очень активным сторонником президента России Владимира Путина и не скрываете своей поддержки всех его действий. Но у вас есть понимание, что в сегодняшней сложной ситуации в спорте и политике вы будете, не исключено, последним человеком в российском лыжном спорте, кто получит от Международной федерации лыжного спорта (FIS) аккредитацию на международные старты?

– Меня это вообще не беспокоит. Не допустят, так не допустят. В первый раз, что ли? У меня есть своя жизненная позиция, и я не собираюсь подстраиваться под международную федерацию и даже под Международный олимпийский комитет (МОК).

– Допускаете ли вы, что в свете последних рекомендаций МОК о запрете поддержки специальной военной операции вас могут лишить членства в комитете FIS?

– А я уже сейчас не вхожу ни в какой комитет. Полмесяца назад нам пришло письмо из FIS, в котором говорится о том, что международная федерация не желает видеть россиян на майских заседаниях комитетов в Дубровнике.

Там также говорилось, что не исключается наше подключение к работе в онлайн-режиме (если технические возможности позволят) без права обсуждения и голоса. На что мы ответили, что в таком случае в данном мероприятии участвовать не будем.

– Насколько велики шансы главы МОК Томаса Баха войти в историю и провести еще одну неполноценную Олимпиаду спустя 40 лет после Игр в Лос-Анжелесе?

– Бах уже столько сделал плохого для мирового спорта, что вряд ли кто-то из последующих руководителей сможет его переплюнуть. Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США, что было видно с самых первых его шагов на посту главы МОК.

У меня есть определенные сомнения в том, что он вообще когда-либо открывал Олимпийскую хартию. Не говоря уже о том, чтобы руководствоваться в своей работе этим документом, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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