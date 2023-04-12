Елена Вяльбе: «Я не собираюсь подстраиваться под FIS и МОК. Томас Бах полностью зависит от спонсоров, а значит, от США»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России ФЛГР FIS Елена Вяльбе Томас Бах Политика Лыжи

Елена Вяльбе назвала Томаса Баха полностью зависимым от спонсоров и США.

– Вы являетесь очень активным сторонником президента России Владимира Путина и не скрываете своей поддержки всех его действий. Но у вас есть понимание, что в сегодняшней сложной ситуации в спорте и политике вы будете, не исключено, последним человеком в российском лыжном спорте, кто получит от Международной федерации лыжного спорта (FIS) аккредитацию на международные старты?

– Меня это вообще не беспокоит. Не допустят, так не допустят. В первый раз, что ли? У меня есть своя жизненная позиция, и я не собираюсь подстраиваться под международную федерацию и даже под Международный олимпийский комитет (МОК).

– Допускаете ли вы, что в свете последних рекомендаций МОК о запрете поддержки специальной военной операции вас могут лишить членства в комитете FIS?

– А я уже сейчас не вхожу ни в какой комитет. Полмесяца назад нам пришло письмо из FIS, в котором говорится о том, что международная федерация не желает видеть россиян на майских заседаниях комитетов в Дубровнике.

Там также говорилось, что не исключается наше подключение к работе в онлайн-режиме (если технические возможности позволят) без права обсуждения и голоса. На что мы ответили, что в таком случае в данном мероприятии участвовать не будем.

– Насколько велики шансы главы МОК Томаса Баха войти в историю и провести еще одну неполноценную Олимпиаду спустя 40 лет после Игр в Лос-Анжелесе?

– Бах уже столько сделал плохого для мирового спорта, что вряд ли кто-то из последующих руководителей сможет его переплюнуть. Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США, что было видно с самых первых его шагов на посту главы МОК.

У меня есть определенные сомнения в том, что он вообще когда-либо открывал Олимпийскую хартию. Не говоря уже о том, чтобы руководствоваться в своей работе этим документом, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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10 комментариев

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Alberville
Как богат русский язык!
Соратник, сторонник, сообщник...
Синонимы?
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encaro_one
Ответ Дима Дин
Организуют Олимпиаду страны ,которые ее принимают.а в выборах этих стран к счастью участвуют НОК всех стран,а не только шестерки пиндосов.
Как будто инструментов влияния на НОКи у МОКа нет, наивный человечек, что доказано и показано от Бразилии до других коррупционных скандалов.
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Дима Дин
Ответ encaro_one
> Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США Поэтому Олимпиаду в России и в Китае организовал, по указанию из ГосДепа.
Организуют Олимпиаду страны ,которые ее принимают.а в выборах этих стран к счастью участвуют НОК всех стран,а не только шестерки пиндосов.
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Data Architector
Ну, если всё "зависит от спонсоров, а значит, от США", то и стремиться на международную арену смысла нет, в обозримом будущем ситуация с зависимостью спорта от спонсоров не изменится...
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Злобный Конь
Вяльбе :" Надо просто дать больше денег Баху. Всё покупается и продается. И все."
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Wasp 13
Ответ Щеглот
Всех ограбим и еще чего-то там. Всё, как мы любим.
Всех убьем, всех ограбим, кого надо, в общем все, как мы любим. С нами бог. ...
Вот с такими мыслями бегают беспредельщики, требующие к себе отношения по закону.
+6
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Йенс Мустерманн
Там, в спонсорах, ещё есть друзья-китайцы из Alibaba, читай материнская компания горячо любимого в России Aliexpress.
https://olympics.com/ioc/partners
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Щеглот
Всех ограбим и еще чего-то там. Всё, как мы любим.
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-3
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maks44
А Вяльбе подстроилась под Путина. Если он завтра скажет что дважды два восемнадцать, она и это поддержит.
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encaro_one
> Этот спортивный чиновник полностью зависит от спонсоров, а значит, от США

Поэтому Олимпиаду в России и в Китае организовал, по указанию из ГосДепа.
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