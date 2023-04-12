Лыжи. Всероссийские соревнования в Апатитах. Спицов, Коростелев, Тимашов, Краснов, Соловьев пробегут коньковую «разделку» на 10 км

12 апреля на соревнованиях в Апатитах мужчины выступят в коньковой «разделке» на 10 км.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Апатиты

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 12.15 по московскому времени.

Старт-лист

99.

109. Сергей Шаров

110. Сергей Забалуев

111.

112. Константин Тиунов

113. Дмитрий Кондрашов

114. Егор Митрошин

115. Павел Соловьев

116.

117.

118.

Полный старт-лист – здесь.