Лыжи. Всероссийские соревнования в Апатитах. Спицов, Коростелев, Тимашов, Краснов, Соловьев пробегут коньковую «разделку» на 10 км
12 апреля на соревнованиях в Апатитах мужчины выступят в коньковой «разделке» на 10 км.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Апатиты
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 12.15 по московскому времени.
Старт-лист
99. Андрей Краснов
109. Сергей Шаров
110. Сергей Забалуев
111. Евгений Кудрявцев
112. Константин Тиунов
113. Дмитрий Кондрашов
114. Егор Митрошин
115. Павел Соловьев
116. Савелий Коростелев
117. Антон Тимашов
118. Денис Спицов
Полный старт-лист – здесь.
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