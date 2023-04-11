Дементьев о санкциях: «Российские лыжники на Кубке мира всегда были вторым сортом. Наши институты должны работать на защиту прав атлетов»

Дементьев заявил, что лыжников России всегда считали людьми «второго сорта» на Кубке мира.

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Вы наверняка читали рекомендации Международного олимпийского комитета. Считаете их унизительными для наших спортсменов?

– Не хотел бы оказаться на месте спортсменов сейчас. У них отбирают мечту, к которой они шли с детства. Это тяжелый выбор. Вообще, это может прозвучать грубо, но российские лыжники на Кубке мира всегда были вторым сортом. Это реально было.

– В чем это проявлялось?

– Если лыжная фирма предлагает контракт, то европейцам дают всегда условия гораздо лучше, чем нашим. Возможно, выражение «второй сорт» не совсем корректное, но пренебрежение точно присутствовало. Дело было в том числе и в нас, потому что мы не знали языка, к примеру.

Опять же повторюсь, что нам не нужно думать, как у них там. Нужно делать хорошо у нас в стране, все налаживать, учить спортсменов иностранным языкам. Одно время мы все лето проводили за этим, нанимали репетиторов и учили языки. Нам было интересно, мы хотели общаться с иностранцами и понимать их. Но это была личная инициатива, а в идеале это должно быть у всех как институт сборной.

– Возможно, из-за незнания языка нашим лыжникам и предлагали более скромные контракты?

– Да, наверняка это было одной из причин.

– Вот это пренебрежительное в некоторой степени отношение к нашим шло же не от спортсменов, а от чиновников и функционеров в Европе?

– Спортсмены здесь точно не виноваты. Наши институты тоже должны работать в направлении защиты прав атлетов, навязывать свою политику, свое мнение, чтобы с ним считались. Разве во времена Советского Союза кто-то мог приказать нам выступать без флага? Никто не мог, – сказал Евгений Дементьев, олимпийский чемпион Турина-2006 по лыжным гонкам