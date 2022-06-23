Клэбо о предложении Дементьева бежать в России за миллион евро: «Я буду бегать на Кубке мира, мне там хорошо. А русские пусть занимаются чем хотят»

Норвежский лыжник высказался о предложении олимпийского чемпиона Евгения Дементьева создать в России международную лигу лыжных гонок.

«Давайте тому же Йоханнесу Клэбо миллион евро предложим за участие в нашей лиге и посмотрим, насколько его интересы и заявления после этого будут такими же правильными», – сказал Дементьев.

– Честно говоря, я об этом не думаю. Прочитал заголовки, они заставили меня посмеяться. Я буду бегать на Кубке мира, мне там хорошо. А русские пусть занимаются чем хотят.

Я прекрасно себя чувствую в рамках FIS и с теми формами соревнований, которые у нас существуют. Там мы на своем месте – с Кубком мира и главными стартами, имеющимися в программе .

– Сколько бы русским пришлось вынуть из кармана, чтобы заполучить тебя в частную лигу?

– Не думал об этом, потому что это никогда не было актуально, – сказал Клэбо.