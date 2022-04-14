Евгений Дементьев: «Будут ли интересны соревнования, где Большунов выигрывает все гонки? На Кубке мира было примерно то же самое»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил уровень конкуренции на российских стартах с участием Александра Большунова.

– Вы несколько лет выступали исключительно на российских стартах. Эти турниры готовы, чтобы на будущий год к ним приехали Большунов и другие звезды сборной? Смогут ли они организовать все на соответствующем уровне?

– Думаю, да. В Тюмени, Ханты-Мансийске к этому однозначно готовы. Чемпионат России в Сыктывкаре показал, что, хотя там центр не совсем адаптирован, все равно организаторы справились с трансляциями, проживанием, приемом зрителей...

Уверен, что они сделают нужные выводы и в следующий раз все будет совсем круто. Плюс у нас есть прекрасная база в Сочи, которая абсолютно ничем не уступает европейским.

– Будут ли интересны соревнования, где Большунов выигрывает все гонки, в которых принимает участие?

– На Кубке мира было примерно то же самое, за победу во всех гонках боролись Большунов и Клэбо. Тем более впереди целый подготовительный период, может многое поменяться. У нас подрастают отличные юниоры, им вообще на руку, если получится весь сезон соревноваться с лучшими сборниками, – отметил Дементьев.

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