Александр Легков: «Я комментировал Олимпиаду-2022 и плакал. Раньше бы такого не сделал – завидовал бы спортсменам, потому что самому хотелось побегать»

Александр Легков объяснил, почему репортажи с Олимпиады-2022 стали для него эмоциональными.

Легков – олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжных гонках. Сейчас он комментирует соревнования на «Матч ТВ».

– Можете выделить самый интересный репортаж? Или самый сложный, самый нестандартный?

– Самый сложный… У меня запоминание по-другому идет. Самый сложный – это когда я без футболки, весь мокрый и раздевался почти догола, потому что было непросто. Такие репортажи были – не буду говорить с кем, но они были.

Самый интересный и эмоциональный – Олимпийские игры 2022 года, где я комментировал и плакал. Раньше бы такого не сделал, раньше я бы завидовал этим спортсменам, потому что самому бы хотелось побегать. Сейчас меня уже все отпустило, и я за них искренне болею, как за любого спортсмена. Это важный момент.

В последнее время со стороны слышу даже по линии наших прославленных спортсменов – начинают говорить, что есть предвзятое отношение. Но я не считаю, что про кого-то говорю лучше или больше: для меня все одинаковые, за всех переживаю, просто с кем-то дружу, а с кем-то – нет.

Например, Артем Мальцев – не так много про него говорю, просто желаю ему удачи, хотя результаты пока не такие грандиозные. Это ничего не значит – я за всех спортсменов и спортсменок переживаю, готов за них рассказывать. Когда спортсмены топового уровня говорят, что какое-то предвзятое отношение, мне кажется, голову свою они настраивают только на лыжню, – сказал Легков.