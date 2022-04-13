Артем Мальцев: «После Олимпиады я успел переболеть ковидом. Десять дней лежал с температурой 38,5, причем она вообще ничем не сбивалась»

Российский лыжник Артем Мальцев рассказал о коронавирусе, которым переболел после Олимпиады в Пекине.

– Почему вы не бежали марафон в Ханты-Мансийске или в Мончегорске, где выступали почти все сборники?

– После Олимпиады я успел переболеть ковидом. Поехал на гонку Легкова в Пересвет и, видимо, где-то там подхватил вирус. Десять дней лежал с температурой 38,5, причем она вообще ничем не сбивалась. Просыпаешься с температурой, и она целый день шарашит...

Потом температура ушла, я еще дня четыре просто отлежался, и потом начал потихоньку кататься дома. Час покатаешься – и уже устал. Все-таки две недели без тренировок, еще и с температурой, – это очень много.

– Не было мысли в таких обстоятельствах закончить сезон и не выступать на чемпионате России?

– Решил все-таки попробовать подготовиться, а там как будет, так и будет. Пораньше приехал в Сыктывкар, мы там тренировались вместе с Сергеем Турышевым по плану Маркуса (Крамера). В спринте я был только 58-м, состояние совсем неважное. В скиатлоне, правда, чувствовал себя уже лучше, в итоге только шестой.

Наверное, с учетом болезни это неплохо, но все равно. После этой гонки мы поговорили с Юрием Викторовичем (Бородавко). Я хотел посоветоваться, стоит ли бежать марафон. Он сказал, что если состояния нет, то и какой смысл насиловать организм? Лучше спокойно восстановиться и подготовиться к первому сбору, – рассказал Мальцев.