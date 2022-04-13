Мальцев об Устюгове в олимпийской эстафете: «Все позади, все забыли, впереди новые 4 года. Мы с Сергеем дружим, все нормально»

Российский лыжник Артем Мальцев высказался о взаимоотношениях с Сергеем Устюговым после Олимпиады в Пекине.

Ранее тренеры выбрали Устюгова в состав эстафетной четверки сборной России, которая в итоге взяла золото Игр. Мальцев не бежал гонку.

– Историю с участием Сергея в олимпийской эстафете уже отпустили?

– Если честно, устал отвечать на этот вопрос. Все позади, все забыли, впереди новые четыре года. Мы с Сергеем дружим, у нас все нормально. Дай бог, нас допустят до следующей Олимпиады, и мы еще там покажем результат.

– Где вы берете мотивацию, учитывая, что непонятно, когда допустят до международных стартов?

– У меня одна мотивация – нет олимпийской медали. А она должна быть!

– На Олимпиаде вы неожиданно стали пятым в спринте. Нет мысли серьезно готовить эту дисциплину?

– Нет, мне спринты тяжело даются, и я себя не чувствую спринтером. Там постоянно в ожидании, чуть пробежишь – и снова ждешь, и так целый день.

Кажется со стороны, что легко, чего там – полтора километра пробежали, и все. А на самом деле мне психологически гораздо легче один раз выйти на старт и бежать дистанционную гонку, – сказал Мальцев.

Сергей Устюгов: «Против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю. Ехал на финишной прямой и думал, что Мальцев меня прибьет»

🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали