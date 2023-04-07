Сергей Устюгов: «Крамер говорит: бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии, нельзя ни в коем случае заканчивать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Сергей Устюгов Олимпиада-2026 Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о возможном продолжении карьеры до 2026 года

«[Маркус] Крамер говорит: бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии. Поддерживает, говорит: нельзя ни в коем случае заканчивать. Разговаривали с ним буквально вчера-позавчера.

Я обычно в межсезонье набираю много килограммов, потому что двигаешься намного меньше, а ешь как обычно. В прошлом году набрал порядка 10-12 килограммов, весил 92, а боевой вес у меня на Олимпийских играх был 78.

В этом году пришлось мне маленько тяжеловато. За месяц скинул 10 килограммов – они сами ушли, я двигаться начал и из-за этого, скорее всего, появились проблемы с давлением и сердцем, я на это грешу.

Врачи, с которыми общались, тоже так сказали. Маркус меня поддерживает. Говорит, что надо бегать, и сказал: в это межсезонье не больше 5 килограммов должен набрать», – отметил 30-летний лыжник.

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Бегай и дальше, Серёга! Твои болельщики верят в тебя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
Да мы поняли, сереж. Еще с первого раза поняли. Или ты теперь будешь каждый день это рассказывать нам?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Это милое словечко от Сергея "маленько")))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Раз Крамер сказал "бегай", значит бегай! Не надо спорить с ним)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanek123
бегай чтоб большунов не расслаблялся...больше у него нет конкурентов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий