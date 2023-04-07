Сергей Устюгов: «Крамер говорит: бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии, нельзя ни в коем случае заканчивать»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о возможном продолжении карьеры до 2026 года

«[Маркус] Крамер говорит: бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии. Поддерживает, говорит: нельзя ни в коем случае заканчивать. Разговаривали с ним буквально вчера-позавчера.

Я обычно в межсезонье набираю много килограммов, потому что двигаешься намного меньше, а ешь как обычно. В прошлом году набрал порядка 10-12 килограммов, весил 92, а боевой вес у меня на Олимпийских играх был 78.

В этом году пришлось мне маленько тяжеловато. За месяц скинул 10 килограммов – они сами ушли, я двигаться начал и из-за этого, скорее всего, появились проблемы с давлением и сердцем, я на это грешу.

Врачи, с которыми общались, тоже так сказали. Маркус меня поддерживает. Говорит, что надо бегать, и сказал: в это межсезонье не больше 5 килограммов должен набрать», – отметил 30-летний лыжник.

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