Степанова о рекомендациях МОК: «Это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности»

Лыжница Вероника Степанова назвала критерии МОК «фильтрацией спортсменов».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Свой выбор я сделала – мне изложенные условия кажутся унизительными. То, что рекомендует МОК, – это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности.

Так не должно быть в принципе. Ни по отношению к российским спортсменам, ни к израильским, ни к американским. Мне кажется очевидным, что такие условия, какие предлагает МОК, неприемлемы.

Тем не менее все мы разные. То, что кажется унизительным мне, необязательно таким покажется кому-то другому, предполагаю. Каждый атлет сделает свой выбор. Самостоятельно, без подсказок, во всяком случае моих», – заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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