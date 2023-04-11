Степанова о рекомендациях МОК: «Это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности»
Лыжница Вероника Степанова назвала критерии МОК «фильтрацией спортсменов».
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
«Свой выбор я сделала – мне изложенные условия кажутся унизительными. То, что рекомендует МОК, – это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности.
Так не должно быть в принципе. Ни по отношению к российским спортсменам, ни к израильским, ни к американским. Мне кажется очевидным, что такие условия, какие предлагает МОК, неприемлемы.
Тем не менее все мы разные. То, что кажется унизительным мне, необязательно таким покажется кому-то другому, предполагаю. Каждый атлет сделает свой выбор. Самостоятельно, без подсказок, во всяком случае моих», – заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022.
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Естественно нет, иначе барин холопу крошки не скинет
А вот называть отношение к войне «политическими взглядами», будто там не люди гибнут толпами, а дипломаты за столом ругаются - какая-то совсем извращённая история.
Более того, в их традициях пожирание других людей.
Я понимаю аргументы тех, кто топит против войны, я даже могу понять аргументы тех, кто топит за войну, но чтобы называть отношение к тому, что происходит последний год - «политическими взглядами», нужно быть либо эталонным лицемером, либо эталонным идиотом. Замечательный дуэт лыжницы и пропагандиста с РТ, совместил обоих.