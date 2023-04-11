Степанова о рекомендациях МОК: «Это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России Политика Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова назвала критерии МОК «фильтрацией спортсменов».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Свой выбор я сделала – мне изложенные условия кажутся унизительными. То, что рекомендует МОК, – это настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности.

Так не должно быть в принципе. Ни по отношению к российским спортсменам, ни к израильским, ни к американским. Мне кажется очевидным, что такие условия, какие предлагает МОК, неприемлемы.

Тем не менее все мы разные. То, что кажется унизительным мне, необязательно таким покажется кому-то другому, предполагаю. Каждый атлет сделает свой выбор. Самостоятельно, без подсказок, во всяком случае моих», – заявила олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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12 комментариев

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brig_Mercury
Комментарий в стиле: нет, это я бросила тебя.
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Vasiliy S
А по "фильтрации по политическим взглядам" в своей стране она не хочет высказаться?

Естественно нет, иначе барин холопу крошки не скинет
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Igor_Samara
люди с такими же деструктивными политическими взглядами, как у степашки, должны быть изолированы, как нездоровые и опасные для общества. Или идти на фронт
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Вечно в бане
Ответ encaro_one
"Людоеды - тоже люди" (с). Более того, в их традициях пожирание других людей.
Ну так речь не о том, что людоеды тоже люди, а о том, что у людоедов есть позиция. Я не говорю, что я ее разделяю, я говорю, что эта позиция есть.
А вот называть отношение к войне «политическими взглядами», будто там не люди гибнут толпами, а дипломаты за столом ругаются - какая-то совсем извращённая история.
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Адекватник
Ответ Вечно в бане
«настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам…» Я понимаю аргументы тех, кто топит против войны, я даже могу понять аргументы тех, кто топит за войну, но чтобы называть отношение к тому, что происходит последний год - «политическими взглядами», нужно быть либо эталонным лицемером, либо эталонным идиотом. Замечательный дуэт лыжницы и пропагандиста с РТ, совместил обоих.
а что это, если не политические взляды? как раз таки невозможно топить за войну. но есть разные точки зрения на предмет того когда война началась и кто виновник в ее развязывании. вот эта разница в точках зрения и есть - политическая позиция...
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Strepto
Ответ Сергей
Таких людоедов как ты в обязательном порядке нужно фильтровать
Высрался невпопад, Серёжа
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Адекватник
Ответ Igor_Samara
Комментарий удален модератором
Проблема начинается тогда, когда кто-то наделяет себя правом решать кто психически здоров, а кто нет - не имея соответствующих полномочий и образования...
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-2
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encaro_one
Ответ Marky777
А я не понимаю, как можно топить за войну
"Людоеды - тоже люди" (с).
Более того, в их традициях пожирание других людей.
+4
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Melnikov1968
Вряд ли найдутся люди,которые будут с тобой советоваться. У тебя нет ни жизненного опыта,ни образования.
+5
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Сергей
Таких людоедов как ты в обязательном порядке нужно фильтровать
+5
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+5
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Marky777
Ответ Вечно в бане
«настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам…» Я понимаю аргументы тех, кто топит против войны, я даже могу понять аргументы тех, кто топит за войну, но чтобы называть отношение к тому, что происходит последний год - «политическими взглядами», нужно быть либо эталонным лицемером, либо эталонным идиотом. Замечательный дуэт лыжницы и пропагандиста с РТ, совместил обоих.
А я не понимаю, как можно топить за войну
+21
-1
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Igor_Samara
Комментарий удален модератором
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Вечно в бане
«настоящая «фильтрация» спортсменов по политическим взглядам…»

Я понимаю аргументы тех, кто топит против войны, я даже могу понять аргументы тех, кто топит за войну, но чтобы называть отношение к тому, что происходит последний год - «политическими взглядами», нужно быть либо эталонным лицемером, либо эталонным идиотом. Замечательный дуэт лыжницы и пропагандиста с РТ, совместил обоих.
+17
-3
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