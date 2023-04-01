Вероника Степанова: «У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что не собирается становиться депутатом.

«Попала в крупнейшие таблоиды Европы. И не только. «22-летняя спортсменка публично поддержала Путина!» А кого, простите, я должна была поддержать?! Шольца? Макрона? Может быть, «мужа доктора Джилл Байден», который любит мороженое?

Масштабы личностей совершенно разные. Мои собственные впечатления, в том числе от встречи. Но это огромному числу людей и на Западе ясно совершенно.

Я – атлет, мне платят за победы, а не политические заявления. И в депутаты не собираюсь – у меня совсем другие планы. Но молчать, набрав в рот воды, неправильно.

У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США