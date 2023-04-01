Вероника Степанова: «У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Политика Эммануэль Макрон Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила, что не собирается становиться депутатом.

«Попала в крупнейшие таблоиды Европы. И не только. «22-летняя спортсменка публично поддержала Путина!» А кого, простите, я должна была поддержать?! Шольца? Макрона? Может быть, «мужа доктора Джилл Байден», который любит мороженое?

Масштабы личностей совершенно разные. Мои собственные впечатления, в том числе от встречи. Но это огромному числу людей и на Западе ясно совершенно.

Я – атлет, мне платят за победы, а не политические заявления. И в депутаты не собираюсь – у меня совсем другие планы. Но молчать, набрав в рот воды, неправильно.

У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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23 комментария

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Александр Смирнов
фу, мр#зь
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couture39
Не хочу быть депутатшею госдуры, а хочу быть владычицей аквадискотеки…
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AllenatoreFirenze
Каковы её собственные впечатления? От чего они? Причём тут мороженое? Кто-то чего-то не понимает... Я тоже ничего не понял!
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Грустный Тролль
Если две трети мира, тогда почему оружие передает только Иран ?
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akrets
Подскажите, пожалуйста, есть ли техническая возможность избавить себя от «счастья» видеть в ленте новостей? К некоторым видам «спорта» это тоже относится)
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каток Третьяка
когда то слепые прозреют, но это совсем другая история
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Pavlyushavin
А ведь год назад последней заканчивала золотую эстафету на ОИ, люто притапливал за неё. И вот в такое переродилось - какой-то выкидыш пропаганды от спорта.
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Valeross
Господи, дай ей ума и просветления
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VuNePonimaete
Меня поражает, сколько людей защищают бедненьких спортсменов после вот таких слов
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Сергей Жарковский
Новая версия: Спросите Веронику!🤣🤣🤣
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shvez62
нам тоже говорили, что Европа зимой замерзнет...
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Velirpa
страшилка, на вашей стороне пусто.
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Maksim1302
Поддерживаю
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Olegus7
«Мужа доктора Джилл Байден, который любит мороженное» - любить мороженное это что - преступление? Тогда и я преступник:(
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haymaker
Если выбрали свой путь, это ок. Теперь начните пользоваться плодами деятельность той части мира, которую выбрали. Избавьтесь от всего американского и европейского хотя бы на годик.
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Glav_vredina
А кое-кто, похоже, уже не очнется...
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Вечно в бане
“Я – атлет, мне платят за победы, а не политические заявления. И в депутаты не собираюсь – у меня совсем другие планы.”

Ну да, судя по количеству политических заявлений, она хочет не в думу, а чуть ли не на место одной гимнастки.
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AIBOLIT66
Когда-то Бисмарк сказал, я знаю десять способов как выманить медведя из берлоги и ни одного как заманить его обратно.
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dllllb
Похоже сотрудник RT неплохо отметил пятницу, и наверное даже провел ночь с мужиком.
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Бобынин
Горшочек, не вари!
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fewral
Чё ж ты так рвешься в "таблоиды Европы", если у тебя свой путь?
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alexbor083
Умерла не родившись…
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GLW
Две трети планеты, аквамен что ли?
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