Вяльбе о карьере в политике: «Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит»
Елена Вяльбе заявила, что не планирует становиться депутатом
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о дальнейшей карьере.
– Вы представляете, чем будете заниматься, когда у федерации лыжных гонок будет другой руководитель?
– Ха-ха, когда-то я же все равно уйду с этого поста, это абсолютно точно. Пока об этом не думаю, но тогда можно будет все время уделять семье.
– Но о депутатстве вы не думаете?
– Нет-нет-нет! Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит, – ответила Вяльбе.
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