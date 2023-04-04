Вяльбе о карьере в политике: «Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит»

Елена Вяльбе заявила, что не планирует становиться депутатом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о дальнейшей карьере.

– Вы представляете, чем будете заниматься, когда у федерации лыжных гонок будет другой руководитель?

– Ха-ха, когда-то я же все равно уйду с этого поста, это абсолютно точно. Пока об этом не думаю, но тогда можно будет все время уделять семье.

– Но о депутатстве вы не думаете?

– Нет-нет-нет! Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит, – ответила Вяльбе.

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