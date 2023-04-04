Вяльбе о карьере в политике: «Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не планирует становиться депутатом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о дальнейшей карьере.

– Вы представляете, чем будете заниматься, когда у федерации лыжных гонок будет другой руководитель?

– Ха-ха, когда-то я же все равно уйду с этого поста, это абсолютно точно. Пока об этом не думаю, но тогда можно будет все время уделять семье.

Но о депутатстве вы не думаете?

– Нет-нет-нет! Ни депутатом, ни министром – никогда, это не моя история. Меня там просто никто не выдержит, – ответила Вяльбе.

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5 комментариев

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Варлампий Варлампий
"Никто не выдержит". В очередной раз подчеркнула, что в депутаты берут только рабов, которые молча по приказу из АП принимают оттуда же спускаемые законопроекты
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evgeniy
Ответ Мирзоанис Якубов
Во-первых, ты и так де-факто депутат. Во-вторых, тебя и сейчас никто не выдерживает
Депутат чего?
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-1
-1
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Andreir888
Адекватная самооценка😊
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Мирзоанис Якубов
Во-первых, ты и так де-факто депутат. Во-вторых, тебя и сейчас никто не выдерживает
+2
-1
+1
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frol92
Ну с твоим уровнем лизоблюдства и восприятия мира только туда и дорога. Язык то натренирован судя по последним интервью, явно переросла должность президента федерации лыжных гонок.
+4
0
+4
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