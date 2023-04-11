Эбба Андерссон: «Сезон был одним из лучших в моей карьере. Да, не было россиянок и Йохауг, но я действительно чувствую, что стала сильнее»

Шведская лыжница Эбба Андерссон ответила на вопрос о причинах ее успеха в прошлом сезоне.

«Во-первых, такие доминаторы, как Марит Бьорген и , больше не участвуют в соревнованиях. Но есть и второй аспект – я выступаю лучше, чем когда-либо прежде, и в этом причина побед.

С тех пор, как я утвердилась в мировой лыжной элите, я не переставала двигаться вперед и спрашивать себя: «Что мне еще нужно сделать, чтобы стать лучше?» Мне пришлось многое поменять в подготовке, практически перестраивать работу с нуля.

Точно можно сказать, что прошедший сезон был одним из лучших в моей карьере. Да, не было россиянок и Йохауг. Но я действительно чувствую, что стала сильнее, я выступаю лучше, чем раньше, и это чувство никто не может у меня отнять.

Конечно, это почетно, когда тебя сравнивают с Йохауг – одной из величайших спортсменок всех времен, но вряд ли я когда-либо стану такой, какой была и остается Тереза. Поэтому такие сравнения на меня не давят», – сказала .