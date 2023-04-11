Эбба Андерссон: «Сезон был одним из лучших в моей карьере. Да, не было россиянок и Йохауг, но я действительно чувствую, что стала сильнее»

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен Тереза Йохауг Эбба Андерссон Лыжи

Шведская лыжница Эбба Андерссон ответила на вопрос о причинах ее успеха в прошлом сезоне.

«Во-первых, такие доминаторы, как Марит Бьорген и Тереза Йохауг, больше не участвуют в соревнованиях. Но есть и второй аспект – я выступаю лучше, чем когда-либо прежде, и в этом причина побед.

С тех пор, как я утвердилась в мировой лыжной элите, я не переставала двигаться вперед и спрашивать себя: «Что мне еще нужно сделать, чтобы стать лучше?» Мне пришлось многое поменять в подготовке, практически перестраивать работу с нуля. 

Точно можно сказать, что прошедший сезон был одним из лучших в моей карьере. Да, не было россиянок и Йохауг. Но я действительно чувствую, что стала сильнее, я выступаю лучше, чем раньше, и это чувство никто не может у меня отнять.

Конечно, это почетно, когда тебя сравнивают с Йохауг – одной из величайших спортсменок всех времен, но вряд ли я когда-либо стану такой, какой была и остается Тереза. Поэтому такие сравнения на меня не давят», – сказала Андерссон

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5 комментариев

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Bijelo Dugme
Эббе финиш бы подтянуть...
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expertmer2020
- Что мне еще нужно сделать, чтобы стать лучше?

Больше рассказывать сказок.
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Alex1104
"не было россиянок и Йохауг" поэтому и чувствую, как всё сильнее и сильнее.
А если ещё и всех норвежек убрать...
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Rygeek
Ответ smiryar
Даже помаду жрать не пришлось.....
Не факт.)
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smiryar
Даже помаду жрать не пришлось.....
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