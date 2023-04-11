«Сейчас можно получать больше, работая в пиццерии». Халварссон предложил удвоить зарплату в сборной Швеции по лыжным гонкам

Калле Халварссон заявил, что шведским лыжникам необходимо повысить зарплату.

В прошлом году денежная стипендия для лыжников основной команды составляла около 200 000 шведских крон в год (около 19 тысяч долларов).

Средняя зарплата в Швеции по итогам 2021 года – более 440 000 шведских крон в год.

«Это очень плохо, ведь именно мы тянем за собой сборную, без нас она не может существовать.

И это та сумма, которую получают в команде А – я даже не хочу говорить, сколько получают во второй и молодежной команде. Они могут заработать больше в местной пиццерии.

Конечно, мы хотим перемен, хотим получать нормальные для Швеции деньги. Сейчас этим пренебрегают.

Пусть не 400 000, но хотя бы 300 000 шведских крон в год для основной команды. А представители второго состава должны получать хотя бы столько, сколько мы сейчас», – сказал .

«Мы должны прийти к соглашению к 11 мая, когда будут представлены составы на следующий сезон.

Платить 400 000 крон в год мы не сможем. Но нужно обсуждать этот вопрос, сейчас что-то определенное сказать нельзя», – отметил спортивный директор сборной Швеции Ларс Оберг.