Большунов и Непряева выступят в финале Кубка России в Кировске

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Наталья Непряева Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов и Наталья Непряева выступят в финале Кубка России.

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко сообщил, что вся его группа планирует принять участие в соревнованиях.

«Соревновательный сезон продолжается, поэтому планируем, что выступать будут все. Ближе к соревнованиям будем исходить из самочувствия спортсменов», – сказал Бородавко.

Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 апреля в Кировске. В программе соревнований – спринты, гонки с раздельным стартом и гонки преследования. 

7 комментариев

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SkierNSK
Ответ adamsmith
Тимашов давно на этом уровне бегает. В шаге от сборной.
Прикол как раз в том, что Тимашов давно в сборной в шаге от основной сборной, поэтому он скорее не бегал, а тренировался на этом уровне. А стартов у него почти не было, его возили запасным, в итоге он и на КМ не бежал и внутренние старты пропускал.
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Booligan
Ответ adamsmith
Тимашов давно на этом уровне бегает. В шаге от сборной.
ну а теперь он этот шаг сделал
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Макар Телятгонялов
Наталья значит на поправку идёт, это хорошо.
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adamsmith
Ответ Booligan
Грустные старты. Кроме Пантриной и Тимашова ни у кого прогресса никакого. Все, кто бегал ски классику, вообще сдали сильно
Тимашов давно на этом уровне бегает. В шаге от сборной.
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Варлампий Варлампий
Ответ Booligan
Грустные старты. Кроме Пантриной и Тимашова ни у кого прогресса никакого. Все, кто бегал ски классику, вообще сдали сильно
Степанова вон вообще на международку хочет и на чемпионат России просто забила
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Booligan
Ответ Варлампий Варлампий
и не надоело им бегать по пердям эти бесконечные веселые старты?
Грустные старты. Кроме Пантриной и Тимашова ни у кого прогресса никакого. Все, кто бегал ски классику, вообще сдали сильно
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Варлампий Варлампий
и не надоело им бегать по пердям эти бесконечные веселые старты?
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