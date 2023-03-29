Большунов и Непряева выступят в финале Кубка России в Кировске

и выступят в финале Кубка России.

Тренер российских лыжников сообщил, что вся его группа планирует принять участие в соревнованиях.

«Соревновательный сезон продолжается, поэтому планируем, что выступать будут все. Ближе к соревнованиям будем исходить из самочувствия спортсменов», – сказал Бородавко.

Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 апреля в Кировске. В программе соревнований – спринты, гонки с раздельным стартом и гонки преследования.