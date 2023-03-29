Большунов и Непряева выступят в финале Кубка России в Кировске
Александр Большунов и Наталья Непряева выступят в финале Кубка России.
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко сообщил, что вся его группа планирует принять участие в соревнованиях.
«Соревновательный сезон продолжается, поэтому планируем, что выступать будут все. Ближе к соревнованиям будем исходить из самочувствия спортсменов», – сказал Бородавко.
Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 апреля в Кировске. В программе соревнований – спринты, гонки с раздельным стартом и гонки преследования.
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